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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Енисей
Cибирь - Енисей: обзор матча 11 июля 2011
Cибирь
11.07.2011, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
84'
К. Зимулька
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Енисей
+4
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Лешонок
+1
Желтая карточка
А. Синицын
Вторая желтая
В. Федорив
Красная карточка
Д. Акимов
Замена
А. Дегтярев
️️️️
И. Нагибин
ГОЛ! 0:1!
К. Зимулька
Желтая карточка
Н. Чичерин
Замена
С. Игнатьев
️️️️
Д. Скороходов
Желтая карточка
М. Астафьев
Замена
Д. Сысуев
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
А. Ковалев
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
К. Зимулька
️️️️
Р. Сурнев
Желтая карточка
В. Головатенко
Вторая желтая
В. Коробкин
Желтая карточка
В. Федорив
19'
Желтая карточка
В. Коробкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Cибирь
27
Сергей Игнатьев
ЛП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Енисей
22
Александр Ковалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
5
Головатенко
3
Валентич
80
Климов
4
Чичерин
32
Скороходов
9
Нагибин
5
Шумуликоски
4
Астафьев
98
Акимов
8
Кармазиненко
4-1-3-2
88
Синицын
22
Шабаев
80
Качан
5
Пятикопов
2
Федорив
88
Ситдиков
2
Сурнев
21
Коробкин
9
Лешонок
9
Гаурачс
11
Базанов
8
Кармазиненко
8
Сысуев
8
Сысуев
8
Кармазиненко
32
Скороходов
27
Игнатьев
27
Игнатьев
32
Скороходов
9
Нагибин
11
Дегтярев
11
Дегтярев
9
Нагибин
9
Гаурачс
22
Ковалев
22
Ковалев
9
Гаурачс
2
Сурнев
81
Зимулька
81
Зимулька
2
Сурнев
9
Лешонок
15
Чадов
15
Чадов
9
Лешонок
Остались в запасе
Cибирь
Енисей
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Cибирь - Енисей
3
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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