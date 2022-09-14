Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Владислав Игнатьев - новости

    #20 | Защитник
    Имя Владислав
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Игнатьев
    Состав Без клуба
    Родной город Набережные Челны
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 1987 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 77
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    • Читайте нас: 
    11