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Владислав Игнатьев
Новости
Владислав Игнатьев - новости
Завершил карьеру
20 января 1987 (39), Набережные Челны
#20 | Защитник
184 см | 77 кг
Россия
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Батракова предложили продать в «Барселону» за 100 миллионов
28 февраля
12
Игнатьев высказался о возможном конце «Локомотива» из-за долгов РЖД
22 февраля
10
Фото
Экс-игрок сборной России встретился с Дани Алвесом в Барселоне
2024.05.29 00:24
Жирков и еще два экс-игрока РПЛ присоединились к медиаклубу «БАМOVETS»
2024.04.05 23:23
Игнатьев завершил карьеру: он поиграл за «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин»
2023.10.06 16:15
1
Видео
Дзюба не забил команде из ОАЭ за тайм. Игнатьев вышел на замену и сделал дубль, забив пяткой
2023.02.15 18:20
2
Игнатьев: «Не успеваю поздравлять Хвичу с голами. Он и дальше будет покорять Италию»
2022.09.14 10:06
2
Игнатьев рассказал, как Семин учил Миранчуков выбирать вино
2022.09.14 08:03
3
«Саня иногда коверкал свою фамилию. Называл себя Мудаков». Игнатьев – о вратаре Будакове
2022.09.13 14:48
Игнатьев заявил, что крупный производитель водки помог ему перейти в «Локомотив»
2022.09.13 12:39
2
Игнатьев назвал любимое занятие Галицкого на базе «Краснодара»
2022.09.13 12:27
1
Игнатьев заявил, что заработал денег до конца жизни: «Могу сегодня закончить карьеру»
2022.09.13 12:07
7
«Самое дорогое пиво в моей жизни». Игнатьев вспомнил, как его оштрафовал Слуцкий
2022.09.13 10:58
2
Игнатьев: «В 2021 году меня звали в «Шальке». Даже думать не стал – отказался»
2022.09.13 10:10
3
Игнатьев вспомнил, как кричал и матерился на Семина: «После этого он сделал меня капитаном»
2022.09.13 09:31
4
Игнатьев объяснил, почему «Рубин» вылетел из РПЛ
2022.09.13 08:47
35-летний Владислав Игнатьев отклонил предложения из Казахстана и Турции
2022.09.12 23:47
«Было бы неплохо попробовать себя в АПЛ». 35-летний Игнатьев – о будущем
2022.06.20 21:40
2
«Рубин» объявил об уходе 35-летнего Игнатьева
2022.06.11 08:30
2
Игнатьев уйдет из «Рубина». Он может завершить карьеру, если не будет предложений
2022.05.25 17:05
1
Игнатьев – после 0:6 от «Сочи»: «Нет времени горевать. «Рубин» борется за выживание»
2022.04.30 18:03
3
«Спартак» интересуется 34-летним Игнатьевым. Он перешел в «Рубин» в конце июня
2021.08.23 19:47
21
В. Игнатьев, Нижегородов, С. Бакаев – в основе «Рубина» на матч со «Спартаком»; З. Бакаев, Мирзов, Мелкадзе выйдут у москвичей
2021.07.14 20:15
Николич – об уходе Игнатьева и Чорлуки: «Это новая клубная стратегия. «Локо» будет одной из самых молодых команд РПЛ»
2021.07.01 14:59
2
Игнатьев: «Локомотив» не предложил новый контракт. Я хотел остаться»
2021.06.30 22:00
3
«Локомотив» объявил об уходе Эдера, Кверквелии, Игнатьева и Коченкова
2021.06.30 19:56
8
Фото
«Рубин» подписал контракт с Игнатьевым на один год
2021.06.30 16:36
«Чемпионат»: Игнатьев перейдет из «Локомотива» в «Рубин»
2021.06.30 15:26
2
Игнатьев – об 1:6 с «Зенитом»: «Такие игры надо быстрее забыть. Впереди у «Локомотива» три финала»
2021.05.03 16:19
9
Игнатьев: «Ножи Смолова в CS:GO стоят миллион-полтора рублей»
2021.04.16 19:12
14
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3
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