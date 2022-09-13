Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Игнатьев назвал любимое занятие Галицкого на базе «Краснодара»

    Экс-защитник «Локомотива» и «Рубина» Владислав Игнатьев высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

    – После «Кубани», куда тебя отпустила Смородская, в твоей карьере был «Краснодар».

    – Я там поиграл всего год. Потом перешел в «Кубань» – даже вещи из квартиры не пришлось далеко перевозить, переехал в соседний район. Но в «Краснодаре» было интересно. Команда тогда строилась.

    Галицкий – мировой человек. Прилетал на базу на вертолете и часто сам выходил на поляну в обуви «Loro Piana» – любил крутить мяч с углового в ворота. Когда я видел, что мяч все никак не залетает, специально двигал ворота, чтобы Сергей Николаевич забил.

    • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
    • У него онкология.
    • При Галицком клуб трижды занял 3-е место в РПЛ и сыграл в Лиге чемпионов.

    Новости по теме
    «Ради 10-15 миллионов сделки не будет». Агент Гурцкая – о продаже Сперцяна в Европу 3
    Олусегун: «Я очень сильно уважаю Галицкого, а он – меня» 1
    Мартынович охарактеризовал Галицкого одним словом 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23245

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Получается, что уровень техники у Галицкого такой же, как и у большинства игроков Краснодара. )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11