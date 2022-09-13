Игнатьев назвал любимое занятие Галицкого на базе «Краснодара»

Экс-защитник «Локомотива» и «Рубина» Владислав Игнатьев высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

– После «Кубани», куда тебя отпустила Смородская, в твоей карьере был «Краснодар».

– Я там поиграл всего год. Потом перешел в «Кубань» – даже вещи из квартиры не пришлось далеко перевозить, переехал в соседний район. Но в «Краснодаре» было интересно. Команда тогда строилась.

Галицкий – мировой человек. Прилетал на базу на вертолете и часто сам выходил на поляну в обуви «Loro Piana» – любил крутить мяч с углового в ворота. Когда я видел, что мяч все никак не залетает, специально двигал ворота, чтобы Сергей Николаевич забил.