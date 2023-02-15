Дзюба не забил команде из ОАЭ за тайм. Игнатьев вышел на замену и сделал дубль, забив пяткой

«Локомотив» разгромил «Фурсан» из ОАЭ (5:0) в товарищеском матче на сборах.

Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе, не забил и был заменен в перерыве.

Заменивший его Владислав Игнатьев сделал дубль за 22 минуты. Второй гол форвард забил пяткой.

Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.

По нему Дзюба будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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