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    Дзюба не забил команде из ОАЭ за тайм. Игнатьев вышел на замену и сделал дубль, забив пяткой

    «Локомотив» разгромил «Фурсан» из ОАЭ (5:0) в товарищеском матче на сборах.

    Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе, не забил и был заменен в перерыве.

    Заменивший его Владислав Игнатьев сделал дубль за 22 минуты. Второй гол форвард забил пяткой.

    • Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.
    • По нему Дзюба будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5788

      AtticusFinch 42 минуты назад

      Конкуренция серьезная будет))

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