Дзюба не забил команде из ОАЭ за тайм. Игнатьев вышел на замену и сделал дубль, забив пяткой

Конкуренция серьезная будет))
«Локомотив» разгромил «Фурсан» из ОАЭ (5:0) в товарищеском матче на сборах.
Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе, не забил и был заменен в перерыве.
Заменивший его Владислав Игнатьев сделал дубль за 22 минуты. Второй гол форвард забил пяткой.
- Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.
- По нему Дзюба будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
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