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    Игнатьев: «Локомотив» не предложил новый контракт. Я хотел остаться»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал переход в «Рубин».

    «В «Локомотиве» не остался, потому что месяц назад закончился контракт. Клуб нового мне не предлагал, переговоров у нас не было. Не буду скрывать – я хотел остаться. Ждал, что поступит предложение. Но мне позвонили, поблагодарили за все, и мы разошлись. Такова футбольная судьба. Есть ли обида? Что такое обида? Это несерьезная постановка вопроса. Я оставлял себе шанс, что продолжу карьеру в «Локо», но сейчас все мысли о «Рубине».

    В «Рубине» мне нравится, что это играющая команда, которая развивается с приходом Леонида Викторовича Слуцкого. Тем более, я у него играл уже 12 лет назад в Самаре, потом в сборной. Хорошо его знаю. Сейчас я вернулся на родину, в свой родной край. Рад, что «Рубин» в меня поверил, большое им спасибо. Буду пахать, работать на тренировках и доказывать», – сказал Игнатьев.

    • Игнатьев выступал за «Локо» с 2016 года.
    • Он провел за клуб 104 матча.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6433

      Cleaner 10 минут назад

      Что ждет Локо в грядущем сезоне? Ушло много игроков. Играть то кем собираются, дублем?

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