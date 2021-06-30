Игнатьев: «Локомотив» не предложил новый контракт. Я хотел остаться»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал переход в «Рубин».

«В «Локомотиве» не остался, потому что месяц назад закончился контракт. Клуб нового мне не предлагал, переговоров у нас не было. Не буду скрывать – я хотел остаться. Ждал, что поступит предложение. Но мне позвонили, поблагодарили за все, и мы разошлись. Такова футбольная судьба. Есть ли обида? Что такое обида? Это несерьезная постановка вопроса. Я оставлял себе шанс, что продолжу карьеру в «Локо», но сейчас все мысли о «Рубине».

В «Рубине» мне нравится, что это играющая команда, которая развивается с приходом Леонида Викторовича Слуцкого. Тем более, я у него играл уже 12 лет назад в Самаре, потом в сборной. Хорошо его знаю. Сейчас я вернулся на родину, в свой родной край. Рад, что «Рубин» в меня поверил, большое им спасибо. Буду пахать, работать на тренировках и доказывать», – сказал Игнатьев.