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  • «Спартак» интересуется 34-летним Игнатьевым. Он перешел в «Рубин» в конце июня

«Спартак» интересуется 34-летним Игнатьевым. Он перешел в «Рубин» в конце июня

23 августа 2021, 19:47
21

Защитник «Рубина» Владислав Игнатьев может до закрытия летнего трансферного окна оказаться в «Спартаке».

По информации «Чемпионата», московский клуб проявил интерес к 34-летнему футболисту, поскольку переговоры с легионерами, которых рассматривают для усиления правого фланга обороны, идут тяжело.

  • Игнатьев 30 июня перешел в «Рубин» из «Локомотива» на правах свободного агента.
  • В составе казанской команды он провел 7 матчей, результативными действиями не отличался.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
  • Рыночная стоимость россиянина – 1 миллион евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Игнатьев Владислав
Комментарии (21)
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derrik2000
1629738692
Если это действительно правда, то мне жаль болельщиков Спартака.
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Иван Петров 1986
1629739253
Да уж лучше тогда Ещенко в основу - он постарше.
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Мортус
1629740949
Трансферная бомба!!! Спартак проламывает очередное дно.
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Сильвербой
1629741074
Маразм граничащий со слабоумием!
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JTherry
1629742167
чушь! летом отказались от возрастных «паспортистов» Смольникова и Кудряшова... а игрок замены в Рубине, Игнатьев, на пенсию пойдет в Казани...
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zigbert
1629743449
Идут ли вообще сейчас какие переговоры с легионерами? И что теперь брать первого попавшегося?
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NewLife
1629745581
Зарема, прекрати издеваться !
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aaaaahhhh
1629745603
вообще то Горлуковича хотят подписать:)))
Ответить
Oldtrafford83
1629782183
Главное Игнатьевых не перепутайте))
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alefreddy
1629788925
хоть это ухватить
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