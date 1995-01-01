Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    «Спартак» интересуется 34-летним Игнатьевым. Он перешел в «Рубин» в конце июня

    Защитник «Рубина» Владислав Игнатьев может до закрытия летнего трансферного окна оказаться в «Спартаке».

    По информации «Чемпионата», московский клуб проявил интерес к 34-летнему футболисту, поскольку переговоры с легионерами, которых рассматривают для усиления правого фланга обороны, идут тяжело.

    • Игнатьев 30 июня перешел в «Рубин» из «Локомотива» на правах свободного агента.
    • В составе казанской команды он провел 7 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 1 миллион евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:47
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16266

      JTherry 15 минут назад

      чушь! летом отказались от возрастных «паспортистов» Смольникова и Кудряшова... а игрок замены в Рубине, Игнатьев, на пенсию пойдет в Казани...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      silver29 24 минуты назад

      Охренеть ((( того кто занимается в клубе трансферами сдать в дурку ((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6718

      Рубинище 33 минуты назад

      Игрок замены и форс мажоров- на 20-15 мин. получше Кутепова и Расказова конечно, а надо это Спартаку, всё таки возрастной.. Рубин естественно запросит цену,+личка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7224

      Сильвербой 33 минуты назад

      Маразм граничащий со слабоумием!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Мортус 35 минут назад

      Трансферная бомба!!! Спартак проламывает очередное дно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8734

      Cleaner 42 минуты назад

      Да у Спартака своего такого целая команда. Зачем еще то???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да уж лучше тогда Ещенко в основу - он постарше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1111

      Олег1204 1 час назад

      Буэр, Игнатьев, сраптак нацелен на лигу чемпионов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16522

      derrik2000 1 час назад

      Если это действительно правда, то мне жаль болельщиков Спартака.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88747
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67341
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru