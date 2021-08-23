«Спартак» интересуется 34-летним Игнатьевым. Он перешел в «Рубин» в конце июня

Защитник «Рубина» Владислав Игнатьев может до закрытия летнего трансферного окна оказаться в «Спартаке».
По информации «Чемпионата», московский клуб проявил интерес к 34-летнему футболисту, поскольку переговоры с легионерами, которых рассматривают для усиления правого фланга обороны, идут тяжело.
- Игнатьев 30 июня перешел в «Рубин» из «Локомотива» на правах свободного агента.
- В составе казанской команды он провел 7 матчей, результативными действиями не отличался.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
- Рыночная стоимость россиянина – 1 миллион евро.
Источник: «Чемпионат»