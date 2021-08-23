«Спартак» интересуется 34-летним Игнатьевым. Он перешел в «Рубин» в конце июня

Защитник «Рубина» Владислав Игнатьев может до закрытия летнего трансферного окна оказаться в «Спартаке».

По информации «Чемпионата», московский клуб проявил интерес к 34-летнему футболисту, поскольку переговоры с легионерами, которых рассматривают для усиления правого фланга обороны, идут тяжело.