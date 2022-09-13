Игнатьев заявил, что крупный производитель водки помог ему перейти в «Локомотив»

Экс-защитник «Локомотива» и «Рубина» Владислав Игнатьев раскрыл подробности перехода в столичный клуб в 2009 году.

– Ты ушел в «Локо», проведя в крутых «Крыльях» Слуцкого меньше года. Почему так мало?

– Зимой 2009-го Викторыч ушел на повышение в ЦСКА, а в «Крыльях» перестали платить зарплату. Решил: надо уходить.

Той же зимой полетел отдыхать в Таиланд. Чисто случайно в Паттайе познакомился с русскими ребятами. Парни оказались из Москвы и с хорошими связями. Они познакомили меня с Сергеем Куприяновым – основателем «Парламент групп» – одним из крупнейших в России производителем водки.

Это был обеспеченный человек, с серьезными связями. Он тогда имел отношение к «Спартаку», но в «Локо» у него тоже было много хороших знакомых. Он и помог мне туда перейти.