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    Игнатьев заявил, что крупный производитель водки помог ему перейти в «Локомотив»

    Экс-защитник «Локомотива» и «Рубина» Владислав Игнатьев раскрыл подробности перехода в столичный клуб в 2009 году.

    – Ты ушел в «Локо», проведя в крутых «Крыльях» Слуцкого меньше года. Почему так мало?

    – Зимой 2009-го Викторыч ушел на повышение в ЦСКА, а в «Крыльях» перестали платить зарплату. Решил: надо уходить.

    Той же зимой полетел отдыхать в Таиланд. Чисто случайно в Паттайе познакомился с русскими ребятами. Парни оказались из Москвы и с хорошими связями. Они познакомили меня с Сергеем Куприяновым – основателем «Парламент групп» – одним из крупнейших в России производителем водки.

    Это был обеспеченный человек, с серьезными связями. Он тогда имел отношение к «Спартаку», но в «Локо» у него тоже было много хороших знакомых. Он и помог мне туда перейти.

    • Игнатьев большую часть карьеры провел в «Локомотиве».
    • Летом он ушел из «Рубина».
    • Сейчас у него нет клуба.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии1
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      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Поймал за хвост Патайонную птицу удачи!

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