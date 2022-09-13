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  • «Самое дорогое пиво в моей жизни». Игнатьев вспомнил, как его оштрафовал Слуцкий

«Самое дорогое пиво в моей жизни». Игнатьев вспомнил, как его оштрафовал Слуцкий

13 сентября 2022, 10:58
2

Бывший защитник «Рубина» Владислав Игнатьев вспомнил, как Леонид Слуцкий оштрафовал его на 1 тысячу евро.

– Ты работал со Слуцким за много лет до «Рубина». В 2009-м перешел из «КАМАЗа» в его «Крылья Советов».

– Это был один из лучших периодов в моей карьере. У нас была крутая банда: Ян Коллер, Иржи Ярошик, Олег Иванов, Жека Савин. Когда в «КАМАЗе» сказали, меня хотят подписать «Крылья», я сразу согласился. Очень хотел поработать со всеми ребятами и Слуцким. С Викторычем у меня, кстати, есть одна памятная история.

– Так.

– Мои первые сборы в «Крыльях», Австрия. По расписанию у нас каждый день было по две тренировки – утренняя и вечерняя. В последний день вечерняя была легкой, и ребята после нее решили расслабиться – выпить пива в баре при отеле. Олег Иванов, Рома Шишкин и Стас Иванов.

Я – молодой пацан – тоже решил пойти с ними. Взяли по бокалу, сидим, и как назло заходит Слуцкий. Никогда туда не заходил, а тут вдруг решил.

– Устроил разнос?

– Его реакция была сильнейшей. Подходит и говорит: «Ладно, Олег Иванов – бронзовый призер чемпионата Европы. Ладно, Рома Шишкин – двукратный серебряный призер чемпионата России. Но ты то, Игнат, куда!?» В итоге оштрафовал меня на тысячу евро. Самое дорогое пиво в моей жизни, ха-ха.

  • Игнатьев большую часть карьеры провел в «Локомотиве».
  • Летом он ушел из «Рубина».
  • Сейчас у него нет клуба.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Игнатьев Владислав
Комментарии (2)
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Bozigit
1663057570
Приятные воспоминания)
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ArReal
1663059608
Ну ладно Олег бронзовый чемпион Европы, который ни одного матча там не сыграл, ну ладно Рома Шишкин, которой никакущий...им типо можно пить)а ты то куда падла , а ну давай 1000 из 3, что получаешь в месяц мне на карман))
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