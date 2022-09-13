Игнатьев: «В 2021 году меня звали в «Шальке». Даже думать не стал – отказался»

Экс-защитник «Локомотива» и «Рубина» Владислав Игнатьев заявил, что в 2021 году отказался от перехода в «Шальке».

– Сам ты хоть раз мог уехать в Европу?

– Последний серьезный интерес был зимой 2021-го года. Мне позвонили: «Тебя хочет «Шальке». Не хочешь поехать помочь?»

– А ты?

– Сначала не понял – почему «помочь»? Открыл таблицу Бундеслиги – ищу «Шальке» вверху: в Лиге чемпионов же регулярно играли. А они, оказывается, на последнем месте. Даже думать не стал – отказался. «Шальке» в тот год вылетел во Вторую Бундеслигу.

Я мог легко уехать. Но зачем дергаться, когда ты играешь в «Локомотиве», стабильно борешься за чемпионство и берешь трофеи? Не видел смысла что-то менять.