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    Игнатьев: «В 2021 году меня звали в «Шальке». Даже думать не стал – отказался»

    Экс-защитник «Локомотива» и «Рубина» Владислав Игнатьев заявил, что в 2021 году отказался от перехода в «Шальке».

    – Сам ты хоть раз мог уехать в Европу?

    – Последний серьезный интерес был зимой 2021-го года. Мне позвонили: «Тебя хочет «Шальке». Не хочешь поехать помочь?»

    – А ты?

    – Сначала не понял – почему «помочь»? Открыл таблицу Бундеслиги – ищу «Шальке» вверху: в Лиге чемпионов же регулярно играли. А они, оказывается, на последнем месте. Даже думать не стал – отказался. «Шальке» в тот год вылетел во Вторую Бундеслигу.

    Я мог легко уехать. Но зачем дергаться, когда ты играешь в «Локомотиве», стабильно борешься за чемпионство и берешь трофеи? Не видел смысла что-то менять.

    • Игнатьев большую часть карьеры провел в «Локомотиве».
    • Летом он ушел из «Рубина».
    • Сейчас у него нет клуба.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2590

      Freyk 1 час назад

      Да, зачем что-то доказывать, преодолевать себя и выходить на новый уровень, если можно спокойно греть пятую точку и считать купюры.

      Вопрос ведь не в том, кто за какие трофеи борется, а в том, что чего-то достигнуть можно только тогда, когда ты покидаешь зону комфорта.

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      Рейтинг: +140

      Таврида 2 часа назад

      Чётко лузеров отшил, поборолся за чемпионство и набрал трофеев))

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