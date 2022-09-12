35-летний Владислав Игнатьев отклонил предложения из Казахстана и Турции

Бывший защитник «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал, куда его приглашали прошедшим летом.

– В конце прошлого сезона у тебя закончился контракт с «Рубином». Прошло три месяца, и ты все еще без клуба.

– Было несколько предложений. В том числе из других стран – Казахстана и Турции. Надеюсь, получится найти команду в этом сезоне. В идеале – в Москве.

Было предложение конкретное от клуба не из Москвы, но далековато, поэтому отклонил его. Сейчас мне хочется остаться в Москве.

– Чем еще занимался летом?

– Два раза летал в Турцию. Тренировал и тренировался с юношами в академии Rixos. Со мной были Паша Погребняк, Юра Жирков, Дима Сычев, Алдонин. Проводили мастер-классы.