35-летний Владислав Игнатьев отклонил предложения из Казахстана и Турции

Бывший защитник «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал, куда его приглашали прошедшим летом.
– В конце прошлого сезона у тебя закончился контракт с «Рубином». Прошло три месяца, и ты все еще без клуба.
– Было несколько предложений. В том числе из других стран – Казахстана и Турции. Надеюсь, получится найти команду в этом сезоне. В идеале – в Москве.
Было предложение конкретное от клуба не из Москвы, но далековато, поэтому отклонил его. Сейчас мне хочется остаться в Москве.
– Чем еще занимался летом?
– Два раза летал в Турцию. Тренировал и тренировался с юношами в академии Rixos. Со мной были Паша Погребняк, Юра Жирков, Дима Сычев, Алдонин. Проводили мастер-классы.
- 35-летний футболист выступал за «Рубин» с лета 2021 года.
- В его активе 1 гол в 14 матчах.
- Казанский клуб не продлил с ним контракт.
Источник: Sport24