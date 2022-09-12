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    35-летний Владислав Игнатьев отклонил предложения из Казахстана и Турции

    Бывший защитник «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал, куда его приглашали прошедшим летом.

    – В конце прошлого сезона у тебя закончился контракт с «Рубином». Прошло три месяца, и ты все еще без клуба.

    – Было несколько предложений. В том числе из других стран – Казахстана и Турции. Надеюсь, получится найти команду в этом сезоне. В идеале – в Москве.

    Было предложение конкретное от клуба не из Москвы, но далековато, поэтому отклонил его. Сейчас мне хочется остаться в Москве.

    – Чем еще занимался летом?

    – Два раза летал в Турцию. Тренировал и тренировался с юношами в академии Rixos. Со мной были Паша Погребняк, Юра Жирков, Дима Сычев, Алдонин. Проводили мастер-классы.

    • 35-летний футболист выступал за «Рубин» с лета 2021 года.
    • В его активе 1 гол в 14 матчах.
    • Казанский клуб не продлил с ним контракт.

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    Источник: Sport24

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    12.09.2022 23:47
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