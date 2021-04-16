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Игнатьев: «Ножи Смолова в CS:GO стоят миллион-полтора рублей»

16 апреля 2021, 19:12
14

Футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о своем увлечении CS:GO. В нее также играет форвард москвичей Федор Смолов.

«Я убивал Фeдора Смолова в CS:GO. Даже когда в одной команде были. Самая дорогая покупка в игре? Купил ножик за 90 тысяч рублей. Это ещe цветочки, вы не знаете, какие там у Феди ножи. Я сам офигел. Я думал, там тысячи две-три, а там по миллиону-полтора. У меня ещe есть перчатки за 30 тысяч. Потом пишут: «Скины купил, а играть не умеешь» — обидно.

В FIFA играл, надоело. Тренируешься, а потом ещe и играешь. Зачем?

Больше хоккей нравится. За кого играю? «Лос-Анджелес Кингз». Потому что я ходил на полуфинал и финал в 2014 году, тогда они чемпионами стали. Меня это зацепило, понравилось, потом всегда играл за них», – сказал Игнатьев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Игрок впервые оказался в «Локомотиве» в 2010 году.
  • 34-летний Игнатьев в текущем сезоне РПЛ провел 13 матчей, забил 3 гола, сделал 2 результативных паса.
  • «Локомотив» в таблице идет 3-м.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Игнатьев Владислав
Комментарии (14)
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Fusballer
1618589758
Вот о_х_у_е_л_и, п_и_д_о_р_ы! Вы бы сначала в футбол научились нормально играть, а потом уже в контру.
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Oldtrafford83
1618590899
Стыдно за наших миллионеров!!! Хотя это больше вина системы в которую они удачно попали.
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slavа0508
1618594178
Рябят уж помалкивали что бы народ не злить , понимаю что ваши деньги ,можете тратить как хотите , но также понимаю что вы их на самом деле то нестоите ,
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nik55
1618595380
ушлепки вы бы лучше эти деньги в детский дом сиротам перевели
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mutabor0992
1618596065
ИдиЕты!!!МозгоФФ ну совсем нету...Зачем злить народ?
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Drapik
1618597577
Только что спрашивал у сына, по чем ножи в cs:go. 140 тысяч самый дорогой. Может не сезон...
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55together
1618600614
А паренек -старик, поди миллионер, с игрой, достойной двора 50-х! Сейчас то его уже и в дыр-дыр не возьмут...
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Roma56
1618605959
Ееемае. Ну не уж то игра с этими ножами дает эмоций на 1.5 ляма?
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Hektor 84
1618637425
У нас пол страны хрен без соли доедает, выживая на минималку. Народ погряз в кредитах и микро займах лишь бы выжить, а эти ********* в игре ножички покупают. Вот время пришло, скажи еще лет 20 назад что взрослые мужики будут в игрушечки играть за сумасшедшего приняли бы. Лучше в футбол научитесь играть, нет они лучше в игрушечки поиграют. То то ты в Шальке не пошел, там же вкалывать на тренировках надо чтоб в состав попасть. А в рпл место тренировок в игрушки поиграем. Вроде 34 года, а мозгов нет и не будет.
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Hektor 84
1618644008
То что вы там покупаете ладно, это ваши деньги и тратите их на свое усмотрение. Но зачем об этом на всю страну кричать? Тогда и наш вам совет научитесь играть в футбол!
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