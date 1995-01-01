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    Игнатьев: «Ножи Смолова в CS:GO стоят миллион-полтора рублей»

    Футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о своем увлечении CS:GO. В нее также играет форвард москвичей Федор Смолов.

    «Я убивал Фeдора Смолова в CS:GO. Даже когда в одной команде были. Самая дорогая покупка в игре? Купил ножик за 90 тысяч рублей. Это ещe цветочки, вы не знаете, какие там у Феди ножи. Я сам офигел. Я думал, там тысячи две-три, а там по миллиону-полтора. У меня ещe есть перчатки за 30 тысяч. Потом пишут: «Скины купил, а играть не умеешь» — обидно.

    В FIFA играл, надоело. Тренируешься, а потом ещe и играешь. Зачем?

    Больше хоккей нравится. За кого играю? «Лос-Анджелес Кингз». Потому что я ходил на полуфинал и финал в 2014 году, тогда они чемпионами стали. Меня это зацепило, понравилось, потом всегда играл за них», – сказал Игнатьев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Игрок впервые оказался в «Локомотиве» в 2010 году.
    • 34-летний Игнатьев в текущем сезоне РПЛ провел 13 матчей, забил 3 гола, сделал 2 результативных паса.
    • «Локомотив» в таблице идет 3-м.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +337

      Drapik 1 минуту назад

      Только что спрашивал у сына, по чем ножи в cs:go. 140 тысяч самый дорогой. Может не сезон...

      0
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      Рейтинг: +3575

      mutabor0992 26 минут назад

      ИдиЕты!!!МозгоФФ ну совсем нету...Зачем злить народ?

      1
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      Рейтинг: +5741

      nik55 38 минут назад

      ушлепки вы бы лучше эти деньги в детский дом сиротам перевели

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      Рейтинг: +18326

      slavutiq70 58 минут назад

      Рябят уж помалкивали что бы народ не злить , понимаю что ваши деньги ,можете тратить как хотите , но также понимаю что вы их на самом деле то нестоите ,

      1
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      Рейтинг: +2611

      Oldtrafford83 1 час назад

      Стыдно за наших миллионеров!!! Хотя это больше вина системы в которую они удачно попали.

      6
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      Рейтинг: +3097

      Fusballer 2 часа назад

      Вот о_х_у_е_л_и, п_и_д_о_р_ы! Вы бы сначала в футбол научились нормально играть, а потом уже в контру.

      5
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