Игнатьев: «Ножи Смолова в CS:GO стоят миллион-полтора рублей»

Только что спрашивал у сына, по чем ножи в cs:go. 140 тысяч самый дорогой. Может не сезон...
Футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о своем увлечении CS:GO. В нее также играет форвард москвичей Федор Смолов.
«Я убивал Фeдора Смолова в CS:GO. Даже когда в одной команде были. Самая дорогая покупка в игре? Купил ножик за 90 тысяч рублей. Это ещe цветочки, вы не знаете, какие там у Феди ножи. Я сам офигел. Я думал, там тысячи две-три, а там по миллиону-полтора. У меня ещe есть перчатки за 30 тысяч. Потом пишут: «Скины купил, а играть не умеешь» — обидно.
В FIFA играл, надоело. Тренируешься, а потом ещe и играешь. Зачем?
Больше хоккей нравится. За кого играю? «Лос-Анджелес Кингз». Потому что я ходил на полуфинал и финал в 2014 году, тогда они чемпионами стали. Меня это зацепило, понравилось, потом всегда играл за них», – сказал Игнатьев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Игрок впервые оказался в «Локомотиве» в 2010 году.
- 34-летний Игнатьев в текущем сезоне РПЛ провел 13 матчей, забил 3 гола, сделал 2 результативных паса.
- «Локомотив» в таблице идет 3-м.