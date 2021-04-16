Игнатьев: «Ножи Смолова в CS:GO стоят миллион-полтора рублей»

Футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о своем увлечении CS:GO. В нее также играет форвард москвичей Федор Смолов.

«Я убивал Фeдора Смолова в CS:GO. Даже когда в одной команде были. Самая дорогая покупка в игре? Купил ножик за 90 тысяч рублей. Это ещe цветочки, вы не знаете, какие там у Феди ножи. Я сам офигел. Я думал, там тысячи две-три, а там по миллиону-полтора. У меня ещe есть перчатки за 30 тысяч. Потом пишут: «Скины купил, а играть не умеешь» — обидно.

В FIFA играл, надоело. Тренируешься, а потом ещe и играешь. Зачем?

Больше хоккей нравится. За кого играю? «Лос-Анджелес Кингз». Потому что я ходил на полуфинал и финал в 2014 году, тогда они чемпионами стали. Меня это зацепило, понравилось, потом всегда играл за них», – сказал Игнатьев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».