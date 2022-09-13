Игнатьев вспомнил, как кричал и матерился на Семина: «После этого он сделал меня капитаном»

Бывший защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев вспомнил, как накричал на Юрия Семина.

– Игра с «Ахматом», я справа в защите. В первом тайме моя бровка была ближней к Палычу. И он с самой первой минуты начал на меня орать. Пихал и пытался всячески вывести из себя. Причем это был не первый матч, когда он так делал.

Я спокойный человек, но в какой-то момент просто не выдержал и наорал на него в ответ. Прямо жестко, с матом. Смотрю: Палыч замолчал, развернулся и сел на скамейку.

Я был в шоке от самого себя. В голове у меня тогда было всего две мысли: либо мне *** и надо искать новый клуб, либо Палыч меня зауважает и поймет, что у меня есть яйца.

– Зауважал?

– После той игры больше никогда на меня не кричал – переключился на Идову, ха-ха. А мне даже капитанскую дал на сборах.

По итогу Палыч из худшего тренера в моей жизни превратился в лучшего. Он выжал из меня максимум и подарил прекрасную карьеру.