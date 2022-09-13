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    Игнатьев вспомнил, как кричал и матерился на Семина: «После этого он сделал меня капитаном»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев вспомнил, как накричал на Юрия Семина.

    – Игра с «Ахматом», я справа в защите. В первом тайме моя бровка была ближней к Палычу. И он с самой первой минуты начал на меня орать. Пихал и пытался всячески вывести из себя. Причем это был не первый матч, когда он так делал.

    Я спокойный человек, но в какой-то момент просто не выдержал и наорал на него в ответ. Прямо жестко, с матом. Смотрю: Палыч замолчал, развернулся и сел на скамейку.

    Я был в шоке от самого себя. В голове у меня тогда было всего две мысли: либо мне *** и надо искать новый клуб, либо Палыч меня зауважает и поймет, что у меня есть яйца.

    – Зауважал?

    – После той игры больше никогда на меня не кричал – переключился на Идову, ха-ха. А мне даже капитанскую дал на сборах.

    По итогу Палыч из худшего тренера в моей жизни превратился в лучшего. Он выжал из меня максимум и подарил прекрасную карьеру.

    • Игнатьев играл за «Локо» с 2010 по 2012-й и с 2016 по 2021-й год.
    • Летом он ушел из «Рубина».
    • Сейчас у него нет клуба.

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    Источник: Sport24

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