Игнатьев уйдет из «Рубина». Он может завершить карьеру, если не будет предложений

«Рубин» не будет продлевать контракт с полузащитником Владиславом Игнатьевым, сообщает журналист Владислав Зимагулов.
35-летний футболист станет свободным агентом. Он может завершить карьеру если не получит предложения от других клубов.
- Игнатьев провел 10 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол.
- Он играл за «Локомотив», «Краснодар», «Крылья Советов» и другие клубы.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова