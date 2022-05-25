Игнатьев уйдет из «Рубина». Он может завершить карьеру, если не будет предложений

«Рубин» не будет продлевать контракт с полузащитником Владиславом Игнатьевым, сообщает журналист Владислав Зимагулов.

35-летний футболист станет свободным агентом. Он может завершить карьеру если не получит предложения от других клубов.

Игнатьев провел 10 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол.

Он играл за «Локомотив», «Краснодар», «Крылья Советов» и другие клубы.

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