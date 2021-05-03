Игнатьев – об 1:6 с «Зенитом»: «Такие игры надо быстрее забыть. Впереди у «Локомотива» три финала»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (1:6) в матче 28-го тура РПЛ.

«Спасибо болельщикам, которые добрались по Петербурга и были с нами. Вы как всегда лучшие!

Такие игры надо быстрее забыть, сделав выводы. Впереди у нас три финала», – написал Игнатьев в инстаграме.

«Локо» занимает второе место в РПЛ.

«Локомотив» потерпел крупнейшее поражение в российской истории

До вчерашнего поражения команда Марко Николича имела серию побед из 11 игр.

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