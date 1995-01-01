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    Игнатьев – об 1:6 с «Зенитом»: «Такие игры надо быстрее забыть. Впереди у «Локомотива» три финала»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (1:6) в матче 28-го тура РПЛ.

    «Спасибо болельщикам, которые добрались по Петербурга и были с нами. Вы как всегда лучшие!

    Такие игры надо быстрее забыть, сделав выводы. Впереди у нас три финала», – написал Игнатьев в инстаграме.

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    Источник: инстаграм Владислава Игнатьева

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +86

      I'll be back 50 минут назад

      Уже забыли?
      Дежа вю.
      31 год назад.
      Кубок СССР 1989-1990 2 мая 1990 Локомотив (Москва) - Динамо (Киев) 1:6 Финал

      0
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      Рейтинг: +2189

      Mister_Tomsk > I'll be back 47 минут назад

      ты еще 62 год вспомни.

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