Игнатьев – об 1:6 с «Зенитом»: «Такие игры надо быстрее забыть. Впереди у «Локомотива» три финала»

Уже забыли?
Дежа вю.
31 год назад.
Кубок СССР 1989-1990 2 мая 1990 Локомотив (Москва) - Динамо (Киев) 1:6 Финал
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (1:6) в матче 28-го тура РПЛ.
«Спасибо болельщикам, которые добрались по Петербурга и были с нами. Вы как всегда лучшие!
Такие игры надо быстрее забыть, сделав выводы. Впереди у нас три финала», – написал Игнатьев в инстаграме.
- «Локо» занимает второе место в РПЛ.
- «Локомотив» потерпел крупнейшее поражение в российской истории
- До вчерашнего поражения команда Марко Николича имела серию побед из 11 игр.
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