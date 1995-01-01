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    Барриос: «Всe, что летело в ворота «Локомотива», залетело»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал разгромную победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ.

    «Чувствую себя так, как должен чувствовать трeхкратный чемпион России. Цель достигнута, кубок наш в третий раз подряд. Я счастлив и сейчас думаю только о том, как скоро буду наслаждаться временем со своей семьeй.

    Был сложный матч. Мы знали, что нам необходима победа, чтобы отпраздновать титул вместе со своими болельщиками.

    Удалось довольно рано открыть счeт, а дальше, мне кажется, мы просто были настойчивыми и уверенными в завершении. Всe, что летело в ворота соперника, залетело – и мы победили», – сказал Барриос.

    • «Зенит» выиграл РПЛ третий раз подряд.
    • Команда стала семикратным чемпионом России.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3102

      Semenycch 41 минуту назад

      С большой долей вероятности Зенит летом потеряет двух ключевая игроков, значит в команде зреет некоторая перестройка. Барриос останется.

      0
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      Рейтинг: +2714

      Kollljan > Semenycch 11 минут назад

      Я тоже думаю, что продадут за дорого Азмуна и попрощаются с Дзюбой.

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      Рейтинг: +3102

      Semenycch > Kollljan 7 минут назад

      Как достали тупицы! Азмун почти наверняка уйдет и вернется в Аргентину Дриусси. Дзюба становой, фундаментальный игрок и с ним вскоре будет продлен контракт.

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