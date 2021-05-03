Барриос: «Всe, что летело в ворота «Локомотива», залетело»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал разгромную победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Чувствую себя так, как должен чувствовать трeхкратный чемпион России. Цель достигнута, кубок наш в третий раз подряд. Я счастлив и сейчас думаю только о том, как скоро буду наслаждаться временем со своей семьeй.

Был сложный матч. Мы знали, что нам необходима победа, чтобы отпраздновать титул вместе со своими болельщиками.

Удалось довольно рано открыть счeт, а дальше, мне кажется, мы просто были настойчивыми и уверенными в завершении. Всe, что летело в ворота соперника, залетело – и мы победили», – сказал Барриос.

«Зенит» выиграл РПЛ третий раз подряд.

Команда стала семикратным чемпионом России.

Дзюба: «Барриос запрыгнул и сломал мне полкостюма Дэдпула. Был бы меч, я бы его порешал»