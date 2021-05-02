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  • «Локомотив» потерпел крупнейшее поражение в российской истории

«Локомотив» потерпел крупнейшее поражение в российской истории

2 мая 2021, 22:29
8

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) и досрочно занял первое место в чемпионате России.

Это поражение стало для московской команды крупнейшим в российской истории. До этого худшие результаты «Локо» были в матчах с «Краснодаром» (0:5, декабрь 2020) и «Баварией» (0:5, сентябрь 1995).

Клуб во второй раз в истории пропустил шесть голов за одну игру. В 2015 году «Локомотив» проиграл «Кубани» со счетом 2:6.

  • «Локо» занимает второе место в РПЛ.
  • До сегодняшнего поражения команда Марко Николича имела серию побед из 11 игр.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (8)
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АКС-74У
1619984163
Да уж, провал, однако
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Боцман59rus
1619984672
Это к,у,е,в,о,е пианино, наконец то, сыграло похоронный марш.. Жаль что так поздно и от Зенита, но все равно приятно...
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deimos88
1619985038
кристал пэлас - манчестер сити ставка Победа «Манчестер Сити» идет за 1,35, ничья – за 5,35, а за успех «Кристал Пэлас» букмекеры предложили коэффициент 11,00. Зенит Локомотив -кэф на победу «Зенита» – 1.47. Поставить на «Локомотив» можно с коэффициентом 8,24. Кэф на ничью оценивается в 5.00. Как будто команда с 11 победами подряд, играет с барсой времен гвардиолы. Можно было заканчивать чемп еще после зимы.
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BRO_football
1619987649
Николич пришёл в Локомотив ставить рекорды!
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DOCTOR PENALTY
1619988922
Как жопой по шпалам.
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subbotaspartak
1620023303
Выигрывал-выигрывал и в решающем обмарался, В Лигу УЕФА собрался..
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zigbert
1620030277
Результат очень неожиданный. Тем более что оборона Локомотива отличается своей надежностью.
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Алекс636363
1620035874
а в советское время он проигрывал тбилисскому динамо 2-9 и московскому спартаку 1-8
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