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    «Локомотив» потерпел крупнейшее поражение в российской истории

    «Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) и досрочно занял первое место в чемпионате России.

    Это поражение стало для московской команды крупнейшим в российской истории. До этого худшие результаты «Локо» были в матчах с «Краснодаром» (0:5, декабрь 2020) и «Баварией» (0:5, сентябрь 1995).

    Клуб во второй раз в истории пропустил шесть голов за одну игру. В 2015 году «Локомотив» проиграл «Кубани» со счетом 2:6.

    • «Локо» занимает второе место в РПЛ.
    • До сегодняшнего поражения команда Марко Николича имела серию побед из 11 игр.

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    Источник: Sports.ru

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    02.05.2021 22:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +23943

      пьяныйхоровод 33 минуты назад

      Не завидую я динамикам в следующем туре .

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      Рейтинг: +20723

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Как жопой по шпалам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9625

      BRO_football 54 минуты назад

      Николич пришёл в Локомотив ставить рекорды!

      1
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      Рейтинг: +725

      deimos88 1 час назад

      кристал пэлас - манчестер сити ставка Победа «Манчестер Сити» идет за 1,35, ничья – за 5,35, а за успех «Кристал Пэлас» букмекеры предложили коэффициент 11,00.
      Зенит Локомотив -кэф на победу «Зенита» – 1.47. Поставить на «Локомотив» можно с коэффициентом 8,24. Кэф на ничью оценивается в 5.00.
      Как будто команда с 11 победами подряд, играет с барсой времен гвардиолы. Можно было заканчивать чемп еще после зимы.

      0
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      Рейтинг: +21977

      Боцман59rus 1 час назад

      Это к,у,е,в,о,е пианино, наконец то, сыграло похоронный марш..
      Жаль что так поздно и от Зенита, но все равно приятно...

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      Рейтинг: +684

      АКМ-74У 1 час назад

      Да уж, провал, однако

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