«Локомотив» потерпел крупнейшее поражение в российской истории

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) и досрочно занял первое место в чемпионате России.

Это поражение стало для московской команды крупнейшим в российской истории. До этого худшие результаты «Локо» были в матчах с «Краснодаром» (0:5, декабрь 2020) и «Баварией» (0:5, сентябрь 1995).

Клуб во второй раз в истории пропустил шесть голов за одну игру. В 2015 году «Локомотив» проиграл «Кубани» со счетом 2:6.