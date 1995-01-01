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    Николич – об уходе Игнатьева и Чорлуки: «Это новая клубная стратегия. «Локо» будет одной из самых молодых команд РПЛ»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич объяснил, с чем связан уход из клуба защитников Ведрана Чорлуки и Владислава Игнатьева.

    «Уход Игнатьева? Это новая клубная стратегия. Когда я пришел, мы были одной из самых старых команд в России. Сейчас будем одной из самых молодых.

    Стоит похвалить ребят, которые ушли. Это игроки, которые играли много лет, Чорлука был капитаном. Но им всем 35-36 лет. В один момент надо закончить и писать новую историю», – сказал Николич.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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