Николич – об уходе Игнатьева и Чорлуки: «Это новая клубная стратегия. «Локо» будет одной из самых молодых команд РПЛ»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич объяснил, с чем связан уход из клуба защитников Ведрана Чорлуки и Владислава Игнатьева.

«Уход Игнатьева? Это новая клубная стратегия. Когда я пришел, мы были одной из самых старых команд в России. Сейчас будем одной из самых молодых.

Стоит похвалить ребят, которые ушли. Это игроки, которые играли много лет, Чорлука был капитаном. Но им всем 35-36 лет. В один момент надо закончить и писать новую историю», – сказал Николич.