Игнатьев: «Не успеваю поздравлять Хвичу с голами. Он и дальше будет покорять Италию»

Бывший игрок «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал дебют Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Они вместе были в московском клубе.

– С тобой в «Рубине», а до этого в «Локо» играл Хвича. Сейчас рвет в Серии А.

– Хвича всегда был простым и скромным парнем. Мы с ним на связи. Не успеваю поздравлять его с забитыми мячами. Он шикарно начал сезон в «Наполи». Уверен, он и дальше будет покорять Италию.