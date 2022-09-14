Игнатьев: «Не успеваю поздравлять Хвичу с голами. Он и дальше будет покорять Италию»

Бывший игрок «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал дебют Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Они вместе были в московском клубе.
– С тобой в «Рубине», а до этого в «Локо» играл Хвича. Сейчас рвет в Серии А.
– Хвича всегда был простым и скромным парнем. Мы с ним на связи. Не успеваю поздравлять его с забитыми мячами. Он шикарно начал сезон в «Наполи». Уверен, он и дальше будет покорять Италию.
- У Хвичи в 7 матчах Серии А 4 гола и 2 ассиста.
- Кварацхелия – лучший игрок Серии А в августе.
- Игнатьев сейчас без клуба.
Источник: Sport24