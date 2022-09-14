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    Игнатьев: «Не успеваю поздравлять Хвичу с голами. Он и дальше будет покорять Италию»

    Бывший игрок «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал дебют Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Они вместе были в московском клубе.

    — С тобой в «Рубине», а до этого в «Локо» играл Хвича. Сейчас рвет в Серии А.

    — Хвича всегда был простым и скромным парнем. Мы с ним на связи. Не успеваю поздравлять его с забитыми мячами. Он шикарно начал сезон в «Наполи». Уверен, он и дальше будет покорять Италию.

    • У Хвичи в 7 матчах Серии А 4 гола и 2 ассиста.
    • Кварацхелия – лучший игрок Серии А в августе.
    • Игнатьев сейчас без клуба.

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    Источник: Sport24

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