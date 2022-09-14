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    Игнатьев рассказал, как Семин учил Миранчуков выбирать вино

    Бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев вспомнил случай, как экс-тренер команды Юрий Семин купил вино за 100 евро.

    «О, вспомнил ещe одну прикольную историю про Палыча.

    Аэропорт, возвращаемся со сборов в Марбелье. Миранчуки перед посадкой решили зайти в дьюти-фри, купить испанского вина. Сeмин к ним подходит: «Так, ну и какое выбрали?». Смотрит — а там вино по сорок евро. «Ну-у милые мои, это разве хорошее вино?». Берeт с прилавка вино за сто с лишним евро: «Вот такое надо брать!» – рассказал Игнатьев.

    • Семин уже год не работает в футболе.
    • Игнатьев с лета без клуба.
    • Алексей Миранчук выступает за «Торино», Антон – по-прежнему в «Локо».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +846

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      Семин всегда в бухле разбирался

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      ...
      Рейтинг: +4744

      Enter2006 > SpartakMoskwa 1 час назад

      Семин в бухле, как Романцев в сигаретах ))

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