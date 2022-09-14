Игнатьев рассказал, как Семин учил Миранчуков выбирать вино

Бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев вспомнил случай, как экс-тренер команды Юрий Семин купил вино за 100 евро.

«О, вспомнил ещe одну прикольную историю про Палыча.

Аэропорт, возвращаемся со сборов в Марбелье. Миранчуки перед посадкой решили зайти в дьюти-фри, купить испанского вина. Сeмин к ним подходит: «Так, ну и какое выбрали?». Смотрит — а там вино по сорок евро. «Ну-у милые мои, это разве хорошее вино?». Берeт с прилавка вино за сто с лишним евро: «Вот такое надо брать!» – рассказал Игнатьев.