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«Было бы неплохо попробовать себя в АПЛ». 35-летний Игнатьев – о будущем

Бывший защитник «Рубина» Владислав Игнатьев высказался о своем будущем.

«Карьеру завершать точно не собираюсь, буду играть. Сейчас рассматриваю различные варианты.

РПЛ или ФНЛ? Думаю, было бы неплохо попробовать себя в АПЛ. (смеется).

В общем, скоро все узнаете. Все будет хорошо», – сказал Игнатьев.

  • 35-летний футболист выступал за «Рубин» с лета 2021 года.
  • В его активе 1 гол в 14 матчах.
  • Казанский клуб не продлил с ним контракт.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +7169

    серега кашин 1 час назад

    было бы неплохо,но не судьба

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    Рейтинг: +15961

    Cleaner 1 час назад

    Было бы неплохо попробовать себя в АПЛ. Зрителем на трибуне...)

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