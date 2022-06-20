«Было бы неплохо попробовать себя в АПЛ». 35-летний Игнатьев – о будущем

Бывший защитник «Рубина» Владислав Игнатьев высказался о своем будущем.

«Карьеру завершать точно не собираюсь, буду играть. Сейчас рассматриваю различные варианты.

РПЛ или ФНЛ? Думаю, было бы неплохо попробовать себя в АПЛ. (смеется).

В общем, скоро все узнаете. Все будет хорошо», – сказал Игнатьев.

35-летний футболист выступал за «Рубин» с лета 2021 года.

В его активе 1 гол в 14 матчах.

Казанский клуб не продлил с ним контракт.

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