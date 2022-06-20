«Было бы неплохо попробовать себя в АПЛ». 35-летний Игнатьев – о будущем

Бывший защитник «Рубина» Владислав Игнатьев высказался о своем будущем.
«Карьеру завершать точно не собираюсь, буду играть. Сейчас рассматриваю различные варианты.
РПЛ или ФНЛ? Думаю, было бы неплохо попробовать себя в АПЛ. (смеется).
В общем, скоро все узнаете. Все будет хорошо», – сказал Игнатьев.
- 35-летний футболист выступал за «Рубин» с лета 2021 года.
- В его активе 1 гол в 14 матчах.
- Казанский клуб не продлил с ним контракт.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: «РБ Спорт»