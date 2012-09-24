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Джон Дуран
Новости
€ 15 млн
Джон Дуран - новости
Бенфика
13 декабря 2003 (22), Медельин
#22 | Нападающий
185 см
Колумбия
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Трансферы
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
24 сентября
12
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»
21 июля
5
Фото
Экс-зенитовец Дуран перешел в новый клуб
20 июля
2
Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана
17 июля
9
Игрок, покинувший «Зенит», может перейти в «Барселону»
17 июля
9
Экс-зенитовец не хочет возвращаться в клуб Роналду
14 июля
1
В «Зените» назвали главного носителя зенитовского духа
10 июля
3
В «Зените» оценили выступление Дурана за клуб
3 июля
8
Кокорин высказался об игре Дурана за «Зенит»
1 июля
7
Глава «Зенита» ответил, заслужил ли Дуран золотую медаль РПЛ
27 июня
4
«Зенит» объявил об уходе Дурана
16 июня
26
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
13 июня
4
«Галатасарай» хочет полузащитника «Спартака» и экс-нападающего «Зенита»
9 июня
2
Соседи экс-игрока «Зенита» пожаловались на его шумные вечеринки
6 июня
15
Аугусто, на которого претендует «Зенит», оценили в сравнении с Дураном
5 июня
1
В «Зените» прояснили, получат ли Жерсон и Дуран медали за чемпионство в РПЛ
2 июня
7
Дуран впервые прокомментировал уход из «Зенита»
1 июня
3
Соболев рассказал, как на него повлиял переход Дурана
1 июня
3
Кордоба объяснил, почему у Дурана не получилось в России
29 мая
6
Лучший и худший трансферы сезона РПЛ по версии Аршавина
28 мая
1
Кержаков – об экс-игроке «Зенита»: «Его погубили деньги, просто убили»
27 мая
3
10 самых подешевевших игроков РПЛ
27 мая
11
Экс-форварда «Зенита» назвали самым переоцененным игроком в истории
26 мая
10
Опубликован состав сборной Колумбии на ЧМ-2026 с одним игроком из РПЛ
25 мая
5
Аршавин – об игре футболиста «Зенита»: «Никто не может описать, что это было»
25 мая
3
Сбежавший из «Зенита» Дуран тренируется с командой из второй лиги
23 мая
6
Дурану не разрешили тренироваться со сборной Колумбии
21 мая
4
Видео
Стало известно местонахождение Дурана, сбежавшего из «Зенита»
21 мая
12
Видео
Смолов объяснил странный поступок Соболева во время празднования чемпионства «Зенита»
19 мая
8
Видео
Соболев отпраздновал чемпионство в майке Дурана, у которого выиграл конкуренцию
18 мая
5
1
2
3
4
5
Главные новости
Топ-клубы АПЛ просмотрят Батракова в матче против «Барселоны»
20:11
1
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
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Видео
Сбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
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Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
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Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
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Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
5
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
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