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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Бенфика
Джон Дуран
Статистика
€ 15 млн
Джон Дуран - статистика
Бенфика
13 декабря 2003 (22), Медельин
#22 | Нападающий
185 см
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Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
1' - 80'
37'
Португалия. Примейра, 6 тур
Бенфика
3 : 1
13.09.2026
Жил Висенте
81' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
0 : 4
09.09.2026
Бенфика
66' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Маритиму
0 : 3
05.09.2026
Бенфика
82' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
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Россия. Кубок 2025/2026
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США. МЛС 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
1' - 80'
37'
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
74' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бенфика
3 : 1
20.08.2026
Орхус
72' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс
65' - 90'
87'
Лига Европы, 2 раунд
Бенфика
5 : 0
30.07.2026
Санкт-Галлен
77' - 90'
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