Винисиус - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Винисиус
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Винисиус
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|24
|2
|4
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:4
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|06.11.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|02.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|30.10.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|27.10.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|61'
|24.10.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|20' 8'
|09.10.2022
|1' -62'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:2
|Гойас (Гояния)
|06.10.2022
|1' -85'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|12.09.2022
|1' -68'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|68'
|06.09.2022
|1' -65'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|27.08.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|51'
|13.08.2022
|46' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|79'
|30.07.2022
|1' -84'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|24.07.2022
|1' -85'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:3
|Гойас (Гояния)
|21.07.2022
|1' -64'
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|10.07.2022
|64' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|04.07.2022
|1' -84'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|27.06.2022
|1' -78'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|19.06.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.06.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|10.06.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|07.06.2022
|9' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|84'