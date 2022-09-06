Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Винисиус - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Винисиус
    Фамилия Сантос
    Команда Гойас
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 августа 1993 (29 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гойас 24 2 4 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 0:4 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    06.11.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    02.11.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Гойас (Гояния)
    30.10.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    27.10.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    61'
    24.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Гойас (Гояния)
    20' 8'
    09.10.2022 1' -62' Интернасьонал (Порту-Алегри) 4:2 Гойас (Гояния)
    06.10.2022 1' -85' Сеара (Форталеза) 1:1 Гойас (Гояния)
    12.09.2022 1' -68' Гойас (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    68'
    06.09.2022 1' -65' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Гойас (Гояния)
    27.08.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    20.08.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    51'
    13.08.2022 46' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    79'
    30.07.2022 1' -84' Гойас (Гояния) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    24.07.2022 1' -85' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:3 Гойас (Гояния)
    21.07.2022 1' -64' Гойас (Гояния) 2:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:0 Гойас (Гояния)
    10.07.2022 64' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    04.07.2022 1' -84' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Гойас (Гояния)
    27.06.2022 1' -78' Гойас (Гояния) 1:0 Куяба (Куяба)
    19.06.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    16.06.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    10.06.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 1:1 Гойас (Гояния)
    07.06.2022 9' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    84'
    • Читайте нас: 
    11