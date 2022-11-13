Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торбьорн Каллеваг - статистика

Завершил карьеру
21 августа 1993 (33)
#14 | Нападающий
178 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олесунн
26
2
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Тромсе
2 : 2
13.11.2022
Олесунн
1' - 69'
19'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Олесунн
2 : 1
06.11.2022
Лиллестрем
1' - 69'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
4 : 0
30.10.2022
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
1 : 0
23.10.2022
Сандефьорд
89' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
86' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Олесунн
0 : 0
16.10.2022
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Олесунн
2 : 1
02.10.2022
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Мольде
3 : 0
18.09.2022
Олесунн
1' - 70'
62'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Стремсгодсет
1 : 2
04.09.2022
Олесунн
75' - 90'
81'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Олесунн
1 : 1
28.08.2022
Одд
88' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Русенборг
2 : 1
21.08.2022
Олесунн
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Олесунн
1 : 2
13.08.2022
Хаугесунд
68' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Волеренга
4 : 0
07.08.2022
Олесунн
61' - 90'
75'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Олесунн
1 : 2
30.07.2022
Буде-Глимт
68' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Олесунн
0 : 0
17.07.2022
Русенборг
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Олесунн
1 : 0
03.07.2022
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Буде-Глимт
2 : 0
26.06.2022
Олесунн
46' - 90'
55'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Олесунн
2 : 2
19.06.2022
Волеренга
1' - 86'
67'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Хаугесунд
2 : 2
29.05.2022
Олесунн
1' - 81'
20'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Олесунн
2 : 1
25.05.2022
Йерв
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Сарпсборг 08
1 : 2
22.05.2022
Олесунн
1' - 87'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Олесунн
0 : 2
16.05.2022
Мольде
70' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
ХамКам
0 : 0
08.05.2022
Олесунн
31' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Лиллестрем
2 : 0
28.04.2022
Олесунн
66' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Одд
2 : 3
23.04.2022
Олесунн
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Олесунн
2 : 2
18.04.2022
Тромсе
1' - 64'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Викинг
1 : 0
10.04.2022
Олесунн
1' - 66'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Олесунн
1 : 0
03.04.2022
Кристиансунд
1' - 67'
Главные новости
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
1
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
8
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
30
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+