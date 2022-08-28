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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Одд
Олесунн - Одд: обзор матча 28 августа 2022
Олесунн
28.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
1 : 1
Завершен
Одд
32'
М. Эбийе
36'
М. Евтович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Одд
Замена
Т. Каллеваг
️️️️
Д. Канаджижа
88'
86'
Желтая карточка
Э. Рууд
Замена
Й. Китолано
️️️️
С. Рафн
79'
Желтая карточка
К. Бармен
78'
76'
Желтая карточка
О. Бьортуфт
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
М. Эбийе
63'
Замена
Ненасс
️️️️
Ф. Хауген
63'
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Евтович
Пас отдал
К. Валлем
ГОЛ! 1:0!
М. Эбийе
32'
Желтая карточка
Д. Феллман
29'
3'
Желтая карточка
С. Хаген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
5
Давид Феллман
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Одд
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
7
Ненасс
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
3-2-1-4
1
Грютебуст
5
Рафн
25
Сербечич
2
Голубович
27
Канаджижа
10
Бармен
7
Нордли
5
Феллман
20
Эбийе
7
Хауген
30
Андерсен
2-2-2-5
2
Рууд
4
Бьортуфт
15
Хофф
26
Соренсен
19
Ингебригтсен
6
Валлем
1
Йоргенсен
1
Вальстедт
26
Евтович
21
Хаген
28
Овусу
5
Рафн
25
Китолано
25
Китолано
5
Рафн
7
Хауген
7
Ненасс
7
Ненасс
7
Хауген
20
Эбийе
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
20
Эбийе
27
Канаджижа
14
Каллеваг
14
Каллеваг
27
Канаджижа
Остались в запасе
Олесунн
Одд
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
Остались в запасе
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Олесунн - Одд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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