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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Волеренга
Олесунн - Волеренга: обзор матча 19 июня 2022
Олесунн
19.06.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
2 : 2
Завершен
Волеренга
37'
С. Хауген
67'
Т. Каллеваг
82'
Я. Энг
85'
И. Насберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Волеренга
90'
+2
Желтая карточка
П. Странд
Желтая карточка
С. Рафн
90'
+1
Замена
О. Солнердал
️️️️
С. Нордли
86'
Замена
С. Рафн
️️️️
Т. Каллеваг
86'
85'
ГОЛ! 2:2!
И. Насберг
Пас отдал
В. Хеденстад
82'
ГОЛ! 2:1!
Я. Энг
Пас отдал
Ф. Йенсен
81'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
О. Сахрауи
Замена
Д. Канаджижа
️️️️
К. Бармен
77'
ГОЛ! 2:0!
Т. Каллеваг
Пас отдал
И. Дыбвик Мяяття
67'
61'
Замена
Я. Энг
️️️️
Х. Удаль
46'
Замена
А. Доннум
️️️️
Т. Исмахил
42'
Желтая карточка
В. Хеденстад
ГОЛ! 1:0!
С. Хауген
Пас отдал
С. Нордли
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
7
Ненасс
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
5
Давид Феллман
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
14
Торбьорн Каллеваг
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
20
Оскар Солнердал
ЦП
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Волеренга
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
15
Арон Доннум
ПВ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
2-2-2-4
1
Грютебуст
25
Сербечич
2
Голубович
10
Бармен
7
Ненасс
7
Нордли
25
Мяяття
5
Феллман
9
Хауген
14
Каллеваг
30
Андерсен
4-2-1-3
1
Хауг
6
Хеденстад
37
Насберг
35
Жута
24
Странд
16
Бьордал
10
Кристенсен
11
Сахрауи
88
Исмахил
19
Удаль
4
14
Каллеваг
5
Рафн
5
Рафн
14
Каллеваг
10
Бармен
27
Канаджижа
27
Канаджижа
10
Бармен
7
Нордли
20
Солнердал
20
Солнердал
7
Нордли
88
Исмахил
15
Доннум
15
Доннум
88
Исмахил
19
Удаль
17
Энг
17
Энг
19
Удаль
11
Сахрауи
9
Йенсен
9
Йенсен
11
Сахрауи
Остались в запасе
Олесунн
Волеренга
1
Michael Lansing
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Остались в запасе
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Олесунн - Волеренга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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Олесунн
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
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2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
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