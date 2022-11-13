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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Олесунн
Тромсе - Олесунн: обзор матча 13 ноября 2022
Тромсе
13.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
2 : 2
Завершен
Олесунн
12'
В. Каманци
84'
А. Миккельсен
19'
Т. Каллеваг
35'
М. Эбийе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Олесунн
Желтая карточка
Э. Китолано
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Миккельсен
84'
77'
Желтая карточка
С. Нордли
69'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
Т. Каллеваг
68'
Замена
С. Нордли
️️️️
Ж. Коомсон
Замена
Р. Норхейм
️️️️
F. Winther
62'
43'
Желтая карточка
С. Рафн
35'
ГОЛ! 1:2!
М. Эбийе
Пас отдал
С. Рафн
19'
ГОЛ! 1:1!
Т. Каллеваг
Пас отдал
Й. Китолано
ГОЛ! 1:0!
В. Каманци
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
6
Felix Winther
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
7
Ненасс
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
5
Давид Феллман
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Тромсе
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
18
Elias Aarflot
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
22
Даниэл Басси
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
25
Ulrik Syversen
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
20
Оскар Солнердал
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
4-3-1-2
1
Хаугаард
11
Антонсен
28
Психе
6
Гундерсен
12
Каманци
25
Нильсен
5
Опсал
17
Китолано
94
Миккельсен
11
Нордас
6
3-1-2-2-2
1
Грютебуст
5
Рафн
27
Хопланд
25
Китолано
23
Сегберг
7
Ненасс
10
Бармен
7
Коомсон
14
Каллеваг
20
Эбийе
5
Феллман
6
23
Норхейм
23
Норхейм
6
7
Коомсон
7
Нордли
7
Нордли
7
Коомсон
14
Каллеваг
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
14
Каллеваг
Остались в запасе
Тромсе
Олесунн
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
18
Elias Aarflot
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
22
Даниэл Басси
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
1
Michael Lansing
ВР
25
Ulrik Syversen
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
18
Elias Aarflot
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
22
Даниэл Басси
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
25
Ulrik Syversen
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Тромсе - Олесунн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
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