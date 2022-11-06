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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Лиллестрем
Олесунн - Лиллестрем: обзор матча 06 ноября 2022
Олесунн
06.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
2 : 1
Завершен
Лиллестрем
10'
Ненасс
68'
Н. Хопланд
23'
А. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Лиллестрем
85'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
М. Кнудсен
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
Ненасс
77'
Замена
К. Бармен
️️️️
С. Нордли
77'
75'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
А. Адамс
74'
Замена
Г. Осен
️️️️
И. Ибрахимай
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
Т. Каллеваг
69'
ГОЛ! 2:1!
Н. Хопланд
68'
67'
Желтая карточка
И. Огбу
62'
Желтая карточка
М. Кнудсен
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Адамс
Пас отдал
И. Ибрахимай
ГОЛ! 1:0!
Ненасс
Пас отдал
С. Нордли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
23
Эрленд Сегберг
ОП
7
Ненасс
ЦП
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
5
Давид Феллман
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
45
Акор Адамс
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
23
Гьермунд Осен
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Грютебуст
25
Китолано
5
Рафн
27
Хопланд
2
Голубович
23
Сегберг
7
Ненасс
7
Нордли
14
Каллеваг
22
5
Феллман
3-1-3-4
25
Реслер
5
Огбу
20
Драгснес
18
Мэттью
29
Ибрахимай
4
Кнудсен
6
Кайринен
21
Кристиансен
2
Рангер
10
Ольсен
45
Адамс
7
Нордли
10
Бармен
10
Бармен
7
Нордли
14
Каллеваг
7
Коомсон
7
Коомсон
14
Каллеваг
7
Ненасс
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
7
Ненасс
29
Ибрахимай
23
Осен
23
Осен
29
Ибрахимай
4
Кнудсен
10
10
4
Кнудсен
45
Адамс
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
45
Адамс
Остались в запасе
Олесунн
Лиллестрем
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Олесунн - Лиллестрем
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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