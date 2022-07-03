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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Стремсгодсет
Олесунн - Стремсгодсет: обзор матча 03 июля 2022
Олесунн
03.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
1 : 0
Завершен
Стремсгодсет
52'
С. Хауген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Стремсгодсет
Замена
M. Diaw
️️️️
С. Хауген
88'
Замена
J. Moe
️️️️
А. Андерсен
79'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
С. Нордли
73'
73'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
Т. Гулликсен
60'
Замена
О. Энерсен
️️️️
Д. Ипалибо
60'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
K. Tokstad
55'
Желтая карточка
Т. Грегор
ГОЛ! 1:0!
С. Хауген
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
5
Давид Феллман
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Стремсгодсет
18
Эрнест Боахен
ПЗ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
2-2-3-3
1
Грютебуст
5
Рафн
25
Сербечич
7
Ненасс
10
Бармен
7
Нордли
25
Мяяття
14
Каллеваг
30
Андерсен
9
Хауген
5
Феллман
3-1-2-4
16
Михра
26
Вильсвик
19
Лейфссон
71
Вальсвик
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Хове
4
Грегор
15
Салвесен
11
8
Гулликсен
30
Андерсен
18
18
30
Андерсен
7
Нордли
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
7
Нордли
9
Хауген
17
17
9
Хауген
11
18
Стеневик
18
Стеневик
11
18
Ипалибо
14
Энерсен
14
Энерсен
18
Ипалибо
8
Гулликсен
9
Фрайдей
9
Фрайдей
8
Гулликсен
Остались в запасе
Олесунн
Стремсгодсет
1
Michael Lansing
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Олесунн - Стремсгодсет
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Новости команд
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2
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2019.01.25 00:27
8
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2019.01.20 22:26
15
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2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
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