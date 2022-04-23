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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Олесунн
Одд - Олесунн: обзор матча 23 апреля 2022
Одд
23.04.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
2 : 3
Завершен
Олесунн
50'
Т. Лауритсен
65'
Т. Лауритсен
14'
С. Хауген
34'
И. Дыбвик Мяяття
55'
К. Эдемарксбаккен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Олесунн
85'
Замена
Н. Хопланд
️️️️
А. Андерсен
83'
Желтая карточка
Д. Канаджижа
Замена
A. Stensrud
️️️️
Д. Китолано
82'
77'
Замена
С. Рафн
️️️️
П. Голубович
77'
Замена
Э. Сегберг
️️️️
К. Бармен
76'
Замена
Т. Каллеваг
️️️️
К. Эдемарксбаккен
ГОЛ! 2:3!
Т. Лауритсен
65'
65'
Замена
Ненасс
️️️️
Ф. Хауген
Замена
Д. Соренсен
️️️️
Й. Китолано
63'
Замена
М. Евтович
️️️️
М. Ингебригтсен
62'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
К. Валлем
62'
55'
ГОЛ! 1:3!
К. Эдемарксбаккен
Желтая карточка
М. Леквен
52'
ГОЛ! 1:2!
Т. Лауритсен
50'
Замена
М. Леквен
️️️️
И. Месик
46'
Желтая карточка
И. Месик
44'
34'
ГОЛ! 0:2!
И. Дыбвик Мяяття
Пас отдал
С. Хауген
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Хауген
Пас отдал
К. Эдемарксбаккен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
25
Йон Китолано
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
6
Конрад Валлем
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Олесунн
27
Николай Хопланд
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
5
Симен Рафн
ЦФ
14
Торбьорн Каллеваг
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
4-5
25
Китолано
4
Бьортуфт
18
Месик
2
Рууд
28
Овусу
9
Лауритсен
19
Ингебригтсен
16
Китолано
1
Йоргенсен
2-2-5
1
Грютебуст
2
Голубович
25
Сербечич
10
Бармен
27
Канаджижа
5
Феллман
9
Хауген
33
Эдемарксбаккен
7
Хауген
30
Андерсен
25
Китолано
26
Соренсен
26
Соренсен
25
Китолано
18
Месик
6
Леквен
6
Леквен
18
Месик
19
Ингебригтсен
26
Евтович
26
Евтович
19
Ингебригтсен
16
Китолано
9
9
16
Китолано
6
Валлем
15
Кастрати
15
Кастрати
6
Валлем
30
Андерсен
27
Хопланд
27
Хопланд
30
Андерсен
7
Хауген
7
Ненасс
7
Ненасс
7
Хауген
2
Голубович
5
Рафн
5
Рафн
2
Голубович
33
Эдемарксбаккен
14
Каллеваг
14
Каллеваг
33
Эдемарксбаккен
10
Бармен
23
Сегберг
23
Сегберг
10
Бармен
Остались в запасе
Одд
Олесунн
1
Сондре Россбах
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
18
Сайвер Аас
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
7
Симен Нордли
ЛВ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
18
Сайвер Аас
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
Остались в запасе
7
Симен Нордли
ЛВ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Одд - Олесунн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
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7
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2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
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2019.01.27 18:22
3
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
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Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
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2016.01.27 23:10
3
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2021.02.19 12:56
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Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
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