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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Олесунн
Волеренга - Олесунн: обзор матча 07 августа 2022
Волеренга
07.08.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
4 : 0
Завершен
Олесунн
60'
О. Хольм
62'
О. Сахрауи
71'
Х. Удаль
90+1'
С. Джатта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Олесунн
ГОЛ! 4:0!
С. Джатта
90'
+1
Замена
B. Skaret
️️️️
Ф. Йенсен
86'
82'
Замена
О. Солнердал
️️️️
К. Бармен
Замена
Я. Энг
️️️️
А. Лаюни
79'
Замена
С. Джатта
️️️️
Х. Удаль
79'
Замена
М. Риснаэс
️️️️
О. Сахрауи
79'
75'
Желтая карточка
Т. Каллеваг
ГОЛ! 3:0!
Х. Удаль
Пас отдал
Т. Кристенсен
71'
69'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Ненасс
68'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
С. Нордли
ГОЛ! 2:0!
О. Сахрауи
Пас отдал
П. Странд
62'
61'
Замена
J. Moe
️️️️
Й. Китолано
61'
Замена
Т. Каллеваг
️️️️
Д. Канаджижа
ГОЛ! 1:0!
О. Хольм
60'
57'
Желтая карточка
Н. Хопланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
5
Симен Рафн
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
7
Ненасс
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Волеренга
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
3-2-1-5
24
Странд
6
Хеденстад
35
Жута
10
Кристенсен
9
Йенсен
11
Сахрауи
4
19
Удаль
26
Сьеэн
14
Лаюни
15
Хольм
3-3-2-3
1
Грютебуст
25
Китолано
27
Хопланд
5
Рафн
27
Канаджижа
10
Бармен
7
Ненасс
33
Эдемарксбаккен
7
Нордли
30
Андерсен
5
Феллман
16
19
Удаль
20
Джатта
20
Джатта
19
Удаль
14
Лаюни
17
Энг
17
Энг
14
Лаюни
11
Сахрауи
23
Риснаэс
23
Риснаэс
11
Сахрауи
9
Йенсен
13
13
9
Йенсен
25
Китолано
18
18
25
Китолано
10
Бармен
20
Солнердал
20
Солнердал
10
Бармен
27
Канаджижа
14
Каллеваг
14
Каллеваг
27
Канаджижа
7
Нордли
38
38
7
Нордли
7
Ненасс
7
Хауген
7
Хауген
7
Ненасс
Остались в запасе
Волеренга
Олесунн
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Michael Lansing
ВР
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Волеренга - Олесунн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
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Волеренга
Олесунн
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
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