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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Олесунн
Русенборг - Олесунн: обзор матча 21 августа 2022
Русенборг
21.08.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
2 : 1
Завершен
Олесунн
40'
О. Кристиан Саэтер (П)
90+2'
К. Тенгстедт
30'
С. Нордли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Олесунн
ГОЛ! 2:1!
К. Тенгстедт
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
90'
+2
85'
Желтая карточка
Ф. Хауген
Замена
Н. Хольм
️️️️
О. Кристиан Саэтер
82'
79'
Замена
Т. Каллеваг
️️️️
С. Нордли
Замена
Л. Корник
️️️️
С. Роджерс
77'
72'
Замена
М. Эбийе
️️️️
К. Эдемарксбаккен
72'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Д. Канаджижа
Замена
К. Мани Ингасон
️️️️
Т. Беркеейет
62'
Желтая карточка
В. Йенсен
50'
48'
Желтая карточка
Б. Сербечич
Замена
Э. Тагсет
️️️️
А. Нильсен Перейра
46'
Замена
Р. Джампаоли
️️️️
О. Скарсем
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Кристиан Саэтер
40'
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Нордли
Пас отдал
Д. Канаджижа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
7
Ненасс
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
5
Давид Феллман
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
2
Лео Корник
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
20
Оскар Солнердал
ЦП
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
19
Перейра
29
Рейтан
5
Роджерс
8
Беркеейет
77
Скарсем
7
Хенриксен
55
Йенсен
20
Тенгстедт
90
Саэтер
19
Хольс
3-3-2-2
1
Грютебуст
2
Голубович
25
Сербечич
5
Рафн
10
Бармен
7
Ненасс
27
Канаджижа
33
Эдемарксбаккен
7
Нордли
30
Андерсен
5
Феллман
5
Роджерс
2
Корник
2
Корник
5
Роджерс
77
Скарсем
4
Джампаоли
4
Джампаоли
77
Скарсем
19
Перейра
20
Тагсет
20
Тагсет
19
Перейра
8
Беркеейет
10
Ингасон
10
Ингасон
8
Беркеейет
90
Саэтер
29
Хольм
29
Хольм
90
Саэтер
7
Нордли
14
Каллеваг
14
Каллеваг
7
Нордли
27
Канаджижа
7
Хауген
7
Хауген
27
Канаджижа
33
Эдемарксбаккен
20
Эбийе
20
Эбийе
33
Эдемарксбаккен
Остались в запасе
Русенборг
Олесунн
12
Сандер Тангвик
ВР
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
20
Оскар Солнердал
ЦП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
20
Оскар Солнердал
ЦП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Русенборг - Олесунн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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