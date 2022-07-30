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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Буде-Глимт
Олесунн - Буде-Глимт: обзор матча 30 июля 2022
Олесунн
30.07.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
1 : 2
Завершен
Буде-Глимт
32'
К. Эдемарксбаккен
26'
В. Бонифаци
42'
В. Бонифаци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Буде-Глимт
90'
+4
Желтая карточка
Э. Хаген
90'
+1
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
Замена
О. Солнердал
️️️️
Д. Канаджижа
87'
Замена
Н. Хопланд
️️️️
Ненасс
87'
87'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
У. Ветлесен
Желтая карточка
Б. Сербечич
86'
Желтая карточка
П. Голубович
76'
75'
Желтая карточка
Б. Вембангомо
75'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
Д. Мвука
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
С. Нордли
68'
Замена
J. Moe
️️️️
С. Рафн
68'
Замена
Т. Каллеваг
️️️️
К. Эдемарксбаккен
68'
Желтая карточка
Д. Канаджижа
49'
42'
ГОЛ! 1:2!
В. Бонифаци
Пас отдал
Д. Мвука
ГОЛ! 1:1!
К. Эдемарксбаккен
32'
26'
ГОЛ! 0:1!
В. Бонифаци
Пас отдал
Д. Мвука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
5
Давид Феллман
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Буде-Глимт
45
Маркус Андерсен
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
3-3-2-2
1
Грютебуст
5
Рафн
25
Сербечич
2
Голубович
7
Ненасс
10
Бармен
27
Канаджижа
7
Нордли
33
Эдемарксбаккен
30
Андерсен
5
Феллман
3-3-2-2
12
Хайкин
5
Вембангомо
22
Хейбротен
2
Сампстед
10
Ветлесен
18
Хаген
14
Салтнес
22
Мвука
90
Пеллегрино
38
Амундсен
22
Бонифаци
5
Рафн
18
18
5
Рафн
7
Ненасс
27
Хопланд
27
Хопланд
7
Ненасс
27
Канаджижа
20
Солнердал
20
Солнердал
27
Канаджижа
33
Эдемарксбаккен
14
Каллеваг
14
Каллеваг
33
Эдемарксбаккен
7
Нордли
38
38
7
Нордли
10
Ветлесен
16
Конрадсен
16
Конрадсен
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
22
Мвука
7
Коомсон
7
Коомсон
22
Мвука
Остались в запасе
Олесунн
Буде-Глимт
1
Michael Lansing
ВР
16
Henrik Melland
ЦП
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
45
Маркус Андерсен
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
16
Henrik Melland
ЦП
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Остались в запасе
45
Маркус Андерсен
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Олесунн - Буде-Глимт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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