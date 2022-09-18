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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Олесунн
Мольде - Олесунн: обзор матча 18 сентября 2022
Мольде
18.09.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
3 : 0
Завершен
Олесунн
24'
О. Брюнхильдсен
85'
М. Андре Кааса
88'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Олесунн
Замена
Й. Бакке
️️️️
М. Андре Кааса
90'
+1
Замена
Н. Эдегор
️️️️
М. Фьортофт Левик
90'
ГОЛ! 3:0!
К. Эриксен
88'
ГОЛ! 2:0!
М. Андре Кааса
Пас отдал
М. Фьортофт Левик
85'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Э. Брейвик
84'
Замена
М. Гредем
️️️️
Д. Фофана
84'
80'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
С. Рафн
80'
Замена
Й. Китолано
️️️️
М. Эбийе
70'
Замена
С. Нордли
️️️️
Т. Каллеваг
Замена
К. Эриксен
️️️️
О. Брюнхильдсен
66'
62'
Желтая карточка
Т. Каллеваг
ГОЛ! 1:0!
О. Брюнхильдсен
24'
19'
Желтая карточка
Д. Канаджижа
Желтая карточка
Э. Хауган
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
2
Anders Rönne Börset
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
25
Йохан Бакке
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
28
Магнус Гредем
АП
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
25
Ulrik Syversen
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
16
Henrik Melland
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Карлстрем
33
Риса
15
Бьорнбак
19
Хауган
8
Левик
25
Линнес
15
Кааса
20
Маннсверк
10
Брейвик
17
Брюнхильдсен
27
Фофана
4-1-1-2-2
1
Грютебуст
2
Голубович
25
Сербечич
27
Хопланд
5
Рафн
23
Сегберг
27
Канаджижа
14
Каллеваг
7
Коомсон
5
Феллман
20
Эбийе
15
Кааса
25
Бакке
25
Бакке
15
Кааса
8
Левик
6
Эдегор
6
Эдегор
8
Левик
17
Брюнхильдсен
16
Эриксен
16
Эриксен
17
Брюнхильдсен
10
Брейвик
23
Эйкрем
23
Эйкрем
10
Брейвик
27
Фофана
28
Гредем
28
Гредем
27
Фофана
20
Эбийе
25
Китолано
25
Китолано
20
Эбийе
14
Каллеваг
7
Нордли
7
Нордли
14
Каллеваг
5
Рафн
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
5
Рафн
Остались в запасе
Мольде
Олесунн
31
Оливер Петерсен
ВР
2
Anders Rönne Börset
ЦЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Michael Lansing
ВР
25
Ulrik Syversen
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
16
Henrik Melland
ЦП
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
2
Anders Rönne Börset
ЦЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
25
Ulrik Syversen
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
16
Henrik Melland
ЦП
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Мольде - Олесунн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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