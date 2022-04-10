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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Олесунн
Викинг - Олесунн: обзор матча 10 апреля 2022
Викинг
10.04.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
1 : 0
Завершен
Олесунн
72'
З. Трипич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Олесунн
Замена
В. Веватне
️️️️
З. Трипич
90'
+3
Замена
М. Траоре
️️️️
Х. Танген
90'
89'
Желтая карточка
Б. Сербечич
82'
Замена
Э. Сегберг
️️️️
Д. Канаджижа
77'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Ненасс
77'
Замена
П. Голубович
️️️️
С. Рафн
ГОЛ! 1:0!
З. Трипич
Пас отдал
С. Бьорсхол
72'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
К. Лекберг
67'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
К. Кабран
67'
66'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
Т. Каллеваг
56'
Желтая карточка
Д. Феллман
51'
Желтая карточка
Ненасс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
6
Джанни Стенснесс
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
7
Ненасс
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
14
Торбьорн Каллеваг
ЦФ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
5
Симен Рафн
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
8
Сондре Аукленд
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
17
Mamadou Diaw
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ЦФ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
1-3-5
1
Гуннарссон
20
Паттинама
7
Сольбаккен
6
Стенснесс
10
Трипич
16
Лекберг
28
Себулонсен
4
Брекало
27
Танген
11
Кабран
1-3-1-5
1
Грютебуст
25
Сербечич
27
Канаджижа
10
Бармен
7
Ненасс
7
Нордли
9
Хауген
5
Рафн
5
Феллман
25
Мяяття
14
Каллеваг
10
Трипич
3
Веватне
3
Веватне
10
Трипич
16
Лекберг
11
де Ланлай
11
де Ланлай
16
Лекберг
27
Танген
24
Траоре
24
Траоре
27
Танген
11
Кабран
23
Сандберг
23
Сандберг
11
Кабран
5
Рафн
2
Голубович
2
Голубович
5
Рафн
27
Канаджижа
23
Сегберг
23
Сегберг
27
Канаджижа
14
Каллеваг
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
14
Каллеваг
7
Ненасс
7
Хауген
7
Хауген
7
Ненасс
Остались в запасе
Викинг
Олесунн
1
Арилд Остбю
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
8
Сондре Аукленд
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
1
Michael Lansing
ВР
20
Оскар Солнердал
ЦП
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
8
Сондре Аукленд
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
20
Оскар Солнердал
ЦП
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Викинг - Олесунн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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