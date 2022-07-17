Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Русенборг
Олесунн - Русенборг: обзор матча 17 июля 2022
Олесунн
17.07.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
0 : 0
Завершен
Русенборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Русенборг
Замена
Н. Хопланд
️️️️
Д. Канаджижа
89'
Замена
С. Рафн
️️️️
П. Голубович
88'
Желтая карточка
П. Голубович
85'
81'
Замена
M. Sivertsen Broholm
️️️️
О. Скарсем
72'
Замена
В. Хофф
️️️️
В. Йенсен
Замена
Т. Каллеваг
️️️️
С. Нордли
67'
Замена
M. Diaw
️️️️
К. Эдемарксбаккен
67'
65'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Э. Тагсет
65'
Замена
P. Chrupalla
️️️️
Б. Фиабема
Желтая карточка
К. Бармен
59'
46'
Замена
Р. Джампаоли
️️️️
Т. Беркеейет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
7
Ненасс
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
16
Henrik Melland
ЦП
20
Оскар Солнердал
ЦП
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
41
Сверре Нипан
ЦП
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
2-3-3-2
1
Грютебуст
2
Голубович
25
Сербечич
10
Бармен
7
Ненасс
27
Канаджижа
7
Нордли
33
Эдемарксбаккен
25
Мяяття
5
Феллман
30
Андерсен
3-5-2
1
Хансен
5
Роджерс
29
Рейтан
19
Перейра
7
Хенриксен
77
Скарсем
55
Йенсен
20
Тагсет
8
Беркеейет
19
Хольс
18
Фиабема
2
Голубович
5
Рафн
5
Рафн
2
Голубович
27
Канаджижа
27
Хопланд
27
Хопланд
27
Канаджижа
7
Нордли
14
Каллеваг
14
Каллеваг
7
Нордли
33
Эдемарксбаккен
17
17
33
Эдемарксбаккен
8
Беркеейет
4
Джампаоли
4
Джампаоли
8
Беркеейет
55
Йенсен
15
Хофф
15
Хофф
55
Йенсен
20
Тагсет
5
Скьельбред
5
Скьельбред
20
Тагсет
18
Фиабема
20
20
18
Фиабема
77
Скарсем
80
80
77
Скарсем
Остались в запасе
Олесунн
Русенборг
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
16
Henrik Melland
ЦП
20
Оскар Солнердал
ЦП
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
41
Сверре Нипан
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
16
Henrik Melland
ЦП
20
Оскар Солнердал
ЦП
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
41
Сверре Нипан
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Олесунн - Русенборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Новости команд
Все
Олесунн
Русенборг
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+