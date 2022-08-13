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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Хаугесунд
Олесунн - Хаугесунд: обзор матча 13 августа 2022
Олесунн
13.08.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
1 : 2
Завершен
Хаугесунд
83'
К. Бармен
81'
А. Ндур
90+1'
Б. Нжие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Хаугесунд
90'
+2
Замена
J. Holtan
️️️️
А. Ндур
90'
+1
Желтая карточка
Б. Нжие
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Б. Нжие
Пас отдал
Х. Зафейрис
Замена
Н. Хопланд
️️️️
Д. Канаджижа
90'
ГОЛ! 1:1!
К. Бармен
Пас отдал
К. Эдемарксбаккен
83'
81'
Желтая карточка
A. Baertelsen
81'
ГОЛ! 0:1!
А. Ндур
Пас отдал
П. Теркильдсен
79'
Желтая карточка
К. Кригард
77'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
М. Санде
70'
Желтая карточка
S. Reese
Замена
Т. Каллеваг
️️️️
Ненасс
68'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
С. Нордли
68'
58'
Желтая карточка
М. Самуэльсен
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
A. Ballegaard Ammitzboll
52'
26'
Желтая карточка
П. Теркильдсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
5
Давид Феллман
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
25
Ulrik Syversen
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
Хаугесунд
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
34
Юлиус Эскесен
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
3-3-1-3
1
Грютебуст
5
Рафн
25
Сербечич
2
Голубович
7
Ненасс
10
Бармен
27
Канаджижа
7
Нордли
38
30
Андерсен
5
Феллман
2-4-2-3
21
5
27
Санде
20
Зафейрис
14
Самуэльсен
2
Теркильдсен
10
Нжие
25
Ндур
11
Вальстад
18
Кригард
1
Селвик
27
Канаджижа
27
Хопланд
27
Хопланд
27
Канаджижа
7
Ненасс
14
Каллеваг
14
Каллеваг
7
Ненасс
38
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
38
7
Нордли
7
Хауген
7
Хауген
7
Нордли
27
Санде
34
Эскесен
34
Эскесен
27
Санде
25
Ндур
11
11
25
Ндур
Остались в запасе
Олесунн
Хаугесунд
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
25
Ulrik Syversen
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
25
Ulrik Syversen
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
Остались в запасе
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Олесунн - Хаугесунд
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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