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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Тромсе
Олесунн - Тромсе: обзор матча 18 апреля 2022
Олесунн
18.04.2022, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
2 : 2
Завершен
Тромсе
18'
С. Хауген
69'
С. Хауген
51'
С. Опсал
90+5'
Й. Гундерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Тромсе
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Й. Гундерсен
Замена
M. Diaw
️️️️
С. Хауген
88'
84'
Замена
F. Winther
️️️️
C. Öyvann
84'
Замена
В. Каманци
️️️️
Л. Нильсен
Замена
А. Андерсен
️️️️
С. Нордли
75'
ГОЛ! 2:1!
С. Хауген
Пас отдал
Ф. Хауген
69'
68'
Замена
Э. Китолано
️️️️
К. Антонсен
68'
Замена
Я. Туоминен
️️️️
М. Эбийе
65'
Замена
Й. Гундерсен
️️️️
К. Психе
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Ненасс
64'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
Т. Каллеваг
64'
Замена
К. Бармен
️️️️
Э. Сегберг
64'
51'
ГОЛ! 1:1!
С. Опсал
Пас отдал
Р. Йенссен
ГОЛ! 1:0!
С. Хауген
Пас отдал
Э. Сегберг
18'
16'
Желтая карточка
C. Öyvann
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
14
Торбьорн Каллеваг
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ЦФ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
28
Кристоф Психе
ЦЗ
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
11
Рубен Йенссен
ЦФ
11
Кент-Аре Антонсен
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
5
Симен Рафн
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Тромсе
17
Эрик Китолано
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Йостейн Гундерсен
ЦФ
12
Варрен Каманци
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
2-2-1-5
1
Грютебуст
2
Голубович
25
Сербечич
7
Ненасс
27
Канаджижа
7
Нордли
14
Каллеваг
5
Феллман
25
Мяяття
23
Сегберг
9
Хауген
1-5
1
Хаугаард
28
Психе
5
Опсал
20
Эбийе
25
Нильсен
11
Антонсен
11
Йенссен
23
Сегберг
10
Бармен
10
Бармен
23
Сегберг
7
Нордли
30
Андерсен
30
Андерсен
7
Нордли
9
Хауген
17
17
9
Хауген
14
Каллеваг
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
14
Каллеваг
7
Ненасс
7
Хауген
7
Хауген
7
Ненасс
11
Антонсен
17
Китолано
17
Китолано
11
Антонсен
28
Психе
6
Гундерсен
6
Гундерсен
28
Психе
25
Нильсен
12
Каманци
12
Каманци
25
Нильсен
20
Эбийе
9
Туоминен
9
Туоминен
20
Эбийе
25
6
6
25
Остались в запасе
Олесунн
Тромсе
1
Michael Lansing
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
5
Симен Рафн
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
12
Simon Thomas
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
5
Симен Рафн
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Олесунн - Тромсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
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