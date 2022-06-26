Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Олесунн
Буде-Глимт - Олесунн: обзор матча 26 июня 2022
Буде-Глимт
26.06.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
2 : 0
Завершен
Олесунн
76'
А. Пеллегрино
89'
Б. Вембангомо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Олесунн
ГОЛ! 2:0!
Б. Вембангомо
Пас отдал
М. Хейбротен
89'
84'
Замена
О. Солнердал
️️️️
К. Бармен
Замена
Р. Эспейор
️️️️
В. Бонифаци
82'
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
81'
ГОЛ! 1:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
О. Сольбаккен
76'
63'
Замена
С. Нордли
️️️️
К. Эдемарксбаккен
Желтая карточка
О. Сольбаккен
55'
55'
Желтая карточка
Т. Каллеваг
46'
Замена
Т. Каллеваг
️️️️
Д. Канаджижа
46'
Замена
С. Рафн
️️️️
Д. Феллман
Желтая карточка
Б. Вембангомо
45'
+1
42'
Желтая карточка
Д. Канаджижа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
7
Ненасс
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Буде-Глимт
45
Маркус Андерсен
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
20
Оскар Солнердал
ЦП
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
3-4-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
5
Вембангомо
18
Мое
18
Хаген
10
Ветлесен
14
Салтнес
90
Пеллегрино
22
Мвука
22
Бонифаци
2-3-2-3
1
Грютебуст
2
Голубович
25
Сербечич
27
Канаджижа
10
Бармен
7
Ненасс
33
Эдемарксбаккен
25
Мяяття
30
Андерсен
5
Феллман
9
Хауген
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
22
Бонифаци
11
Эспейор
11
Эспейор
22
Бонифаци
5
Феллман
5
Рафн
5
Рафн
5
Феллман
10
Бармен
20
Солнердал
20
Солнердал
10
Бармен
33
Эдемарксбаккен
7
Нордли
7
Нордли
33
Эдемарксбаккен
27
Канаджижа
14
Каллеваг
14
Каллеваг
27
Канаджижа
Остались в запасе
Буде-Глимт
Олесунн
45
Маркус Андерсен
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
45
Маркус Андерсен
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Буде-Глимт - Олесунн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Аспмюра
Новости команд
Все
Буде-Глимт
Олесунн
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+