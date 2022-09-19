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    Луис Орехуэла - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Луис
    Фамилия Орехуэла
    Команда Атлетико Паранаэнсе
    Состав Основной
    Родной город Кали
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 августа 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 12 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    02.11.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Гойас (Гояния)
    26.10.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    22.10.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 4:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    17.10.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    09.10.2022 1' -64' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    06.10.2022 1' -63' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    02.10.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    28.09.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.09.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Куяба (Куяба)
    11.09.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    22.08.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    14.08.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.08.2022 1' -68' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    56'
    24.07.2022 1' -46' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    21.07.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    16.07.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    10.07.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    25.06.2022 1' -76' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    16'
    19.06.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 0:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    30.05.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    15.05.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    30.04.2022 1' -62' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.04.2022 1' -85' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    49'
    18.04.2022 1' -81' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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