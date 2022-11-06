Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Луис Орехуэла - статистика

Депортиво Кали
20 августа 1995 (31), Кали
#28 | Защитник
180 см
Колумбия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Паранаэнсе
12
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 0
06.11.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 2
02.11.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
26.10.2022
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
4 : 2
22.10.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
17.10.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
2 : 1
09.10.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
06.10.2022
Форталеза
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
02.10.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сантос
2 : 0
28.09.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 2
19.09.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Аваи
1 : 1
11.09.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
22.08.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Фламенго
5 : 0
14.08.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Минейро
2 : 3
08.08.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 68'
56'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 0
24.07.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 1
21.07.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
16.07.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Гойас
2 : 1
10.07.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
25.06.2022
Брагантино
1' - 76'
16'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коритиба
0 : 1
19.06.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Куяба
0 : 1
30.05.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Флуминенсе
2 : 1
15.05.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Америка Минейро
1 : 0
30.04.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
23.04.2022
Фламенго
1' - 85'
49'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
18.04.2022
Атлетико Минейро
1' - 81'
Главные новости
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
4
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
1
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+