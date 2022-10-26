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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас: обзор матча 26 октября 2022
Атлетико Паранаэнсе
26.10.2022, среда, 03:45
Бразилия. Серия А, 34 тур
1 : 3
Завершен
Палмейрас
30'
М. Фелипе
76'
Г. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас
90'
Желтая карточка
Х. Пикерес
84'
Замена
Табата
️️️️
Дуду
84'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Рони
77'
Желтая карточка
Г. Скарпа
77'
Желтая карточка
Гарсия
77'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Г. Скарпа
76'
ГОЛ! 1:1!
Г. Гомес
Пас отдал
Г. Скарпа
Замена
М. Фернандес
️️️️
Б. Гарсия
73'
Замена
Витиньо
️️️️
В. Буэно
66'
Замена
Эрик
️️️️
У. Моура
66'
Вторая желтая
Т. Куэльо
60'
Желтая карточка
Т. Куэльо
60'
Желтая карточка
Пабло
54'
53'
Желтая карточка
М. Серкейра
Желтая карточка
Б. Гарсия
47'
46'
Замена
Г. Менино
️️️️
Данило
Замена
Т. Куэльо
️️️️
В. Роке
46'
Замена
П. Энрике
️️️️
Н. Эрнандес
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Фелипе
Пас отдал
Б. Гарсия
30'
10'
Желтая карточка
Г. Гомес
Желтая карточка
Ромуло
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
20
Брайан Гарсия
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
9
Витор Роке
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Кристиан
ЦП
14
Эрик
ЦП
10
Марлос
ПВ
92
Пабло
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
9
Эндрик
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
10
Табата
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
4-1-3-2
98
Пайшао
13
Энрике
4
Фелипе
22
Эрнандес
28
Орехуэла
5
Моура
20
Гарсия
18
Читтадини
15
Буэно
40
Ромуло
9
Роке
3-3-1-3
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
26
Серкейра
12
Майке
8
Данило
22
Пикерес
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
10
Скарпа
33
Рони
22
Эрнандес
5
Энрике
5
Энрике
22
Эрнандес
20
Гарсия
35
Фернандес
35
Фернандес
20
Гарсия
5
Моура
14
Эрик
14
Эрик
5
Моура
9
Роке
28
Куэльо
28
Куэльо
9
Роке
15
Буэно
28
Витиньо
28
Витиньо
15
Буэно
10
Скарпа
20
Атуэста
20
Атуэста
10
Скарпа
8
Данило
25
Менино
25
Менино
8
Данило
33
Рони
77
Лопес
77
Лопес
33
Рони
92
Дуду
10
Табата
10
Табата
92
Дуду
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас
1
Mycael
ВР
16
Абнер
ЛЗ
18
Кристиан
ЦП
10
Марлос
ПВ
92
Пабло
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
9
Эндрик
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
16
Абнер
ЛЗ
18
Кристиан
ЦП
10
Марлос
ПВ
92
Пабло
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
9
Эндрик
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
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Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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