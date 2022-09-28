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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Атлетико Паранаэнсе
Сантос - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 28 сентября 2022
Сантос
28.09.2022, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
35'
Луан
90+2'
Бенто (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Атлетико Паранаэнсе
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Бенто
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Фелипе
Желтая карточка
М. Леонардо
87'
Желтая карточка
Натан
84'
Замена
Сандри
️️️️
К. Санчес
81'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Луан
81'
Замена
Л. Брага
️️️️
Г. Камачо
76'
72'
Замена
В. Роке
️️️️
В. Буэно
72'
Замена
Марлос
️️️️
Д. Теранс
72'
Замена
Ромуло
️️️️
Пабло
63'
Желтая карточка
А. Сантана
Желтая карточка
Ф. Джонатан
58'
54'
Желтая карточка
Пабло
47'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Витиньо
46'
Замена
А. Сантана
️️️️
У. Моура
ГОЛ! 1:0!
Луан
Пас отдал
Ф. Джонатан
35'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
Майкон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Луан
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
80
Давид Теранс
АП
44
Тиаго Хелено
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сантос
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
6
Сандри
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
29
Tailson
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
28
Луис Орехуэла
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
14
Эрик
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Марлос
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
4-3-2-1
34
Пауло
6
Джонатан
3
Майкон
4
Бауэрман
23
Натан
29
Камачо
7
Санчес
25
Заносело
7
Луан
20
Габриэль
38
Леонардо
3-1-2-2-2
24
Бенто
12
Келлвен
22
Эрнандес
4
Фелипе
5
Моура
5
Фернандиньо
15
Буэно
80
Теранс
28
Витиньо
92
Пабло
44
Хелено
3
Майкон
15
Фелипе
15
Фелипе
3
Майкон
7
Санчес
6
Сандри
6
Сандри
7
Санчес
29
Камачо
22
Брага
22
Брага
29
Камачо
7
Луан
21
Барбоза
21
Барбоза
7
Луан
5
Моура
80
Сантана
80
Сантана
5
Моура
28
Витиньо
28
Куэльо
28
Куэльо
28
Витиньо
80
Теранс
10
Марлос
10
Марлос
80
Теранс
15
Буэно
9
Роке
9
Роке
15
Буэно
92
Пабло
40
Ромуло
40
Ромуло
92
Пабло
Остались в запасе
Сантос
Атлетико Паранаэнсе
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
21
Ауро
ПЗ
37
Ed Carlos
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
29
Tailson
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
98
Андерсон Пайшао
ВР
28
Луис Орехуэла
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
14
Эрик
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
21
Ауро
ПЗ
37
Ed Carlos
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
29
Tailson
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
28
Луис Орехуэла
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
14
Эрик
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Сантос - Атлетико Паранаэнсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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Сантос
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ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
Вчера, 16:59
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ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
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