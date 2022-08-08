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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 08 августа 2022
Атлетико Минейро
08.08.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 3
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
30'
И. Рабельо
54'
К. Павон
46'
В. Роке
56'
В. Роке
90+6'
А. Каноббио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
А. Каноббио
87'
Замена
П. Энрике
️️️️
Ромуло
Замена
А. Кардек
️️️️
К. Павон
83'
81'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Витиньо
81'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
В. Буэно
76'
Желтая карточка
А. Каноббио
Замена
Халк
️️️️
Э. Саша
71'
68'
Замена
Келлвен
️️️️
Л. Орехуэла
66'
Замена
А. Каноббио
️️️️
В. Роке
Замена
Кено
️️️️
Э. Варгас
63'
Замена
Жаир
️️️️
Додо
63'
56'
ГОЛ! 2:2!
В. Роке
Пас отдал
Л. Орехуэла
ГОЛ! 2:1!
К. Павон
54'
51'
Желтая карточка
П. Энрике
46'
ГОЛ! 1:1!
В. Роке
Пас отдал
П. Энрике
Замена
Рубенс
️️️️
Педриньо
46'
Желтая карточка
Аллан
36'
ГОЛ! 1:0!
И. Рабельо
Пас отдал
И. Фернандес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
16
Додо
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
94
Отавио
ОП
41
Нето
ОП
8
Жаир
ЦП
30
Калебе
ЦП
7
Халк
ПВ
20
Кено
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Абнер
ЛЗ
3
Деде
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
3-3-4
22
Эверсон
6
Силва
21
Рабельо
23
Гуга
29
Аллан
6
Фернандес
10
Педриньо
16
Додо
8
Саша
7
Павон
11
Варгас
4-3-1-2
24
Бенто
28
Орехуэла
4
Фелипе
22
Эрнандес
13
Энрике
14
Эрик
80
Сантана
15
Буэно
28
Витиньо
9
Роке
40
Ромуло
10
Педриньо
8
Рубенс
8
Рубенс
10
Педриньо
16
Додо
8
Жаир
8
Жаир
16
Додо
8
Саша
7
Халк
7
Халк
8
Саша
11
Варгас
20
Кено
20
Кено
11
Варгас
7
Павон
14
Кардек
14
Кардек
7
Павон
40
Ромуло
5
Энрике
5
Энрике
40
Ромуло
28
Орехуэла
12
Келлвен
12
Келлвен
28
Орехуэла
15
Буэно
18
Читтадини
18
Читтадини
15
Буэно
28
Витиньо
28
Куэльо
28
Куэльо
28
Витиньо
9
Роке
17
Каноббио
17
Каноббио
9
Роке
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
23
Рафаэл
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
94
Отавио
ОП
41
Нето
ОП
30
Калебе
ЦП
Главный тренер
Антонио Мохамед
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Абнер
ЛЗ
3
Деде
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
94
Отавио
ОП
41
Нето
ОП
30
Калебе
ЦП
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Абнер
ЛЗ
3
Деде
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
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Атлетико Минейро
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10
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6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
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22 ноября
1
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21 ноября
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22 ноября
1
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10
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В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
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