|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|15
|1
|0
|3
|0
|Черноморец
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2012
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|02.05.2012
|85' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|26.04.2012
|77' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|20.04.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|07.11.2011
|79' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.11.2011
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|27.10.2011
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.10.2011
|90' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|17.10.2011
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|14.10.2011
|78' -90'
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|06.10.2011
|75' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Мордовия (Саранск)
|03.10.2011
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|28.09.2011
|Был в запасе
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|2:2
|Черноморец (Новороссийск)
|15.09.2011
|1' -34'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Балтика (Калининград)
|12.09.2011
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|01.09.2011
|60' -90'
|Химки (Химки)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|29.08.2011
|34' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|39'
|22.08.2011
|78' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.07.2011
|1' -61'
|Оренбург (Оренбург)
|0:1
|Урал (Екатеринбург)
|27.06.2011
|1' -77'
|Оренбург (Оренбург)
|2:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|46'
|24.06.2011
|1' -46'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|17.06.2011
|1' -81'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|14.06.2011
|1' -46'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|20'
|07.06.2011
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|3:4
|Енисей (Красноярск)
|28.05.2011
|1' -55'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|15.05.2011
|82' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|07.05.2011
|52' -90'
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|04.05.2011
|1' -63'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|1:3
|Оренбург (Оренбург)
|60'
|28.04.2011
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|25.04.2011
|1' -46'
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|18.04.2011
|64' -90'
|Химки (Химки)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|15.04.2011
|1' -63'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|07.04.2011
|43' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:2
|04.04.2011
|61' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|76'