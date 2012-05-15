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Александр Олейник
Статистика
Александр Олейник - статистика
Завершил карьеру
1 января 1982 (44)
#27 | Полузащитник
172 см | 62 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Чемпионат России 2001
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
15
1
0
3
0
Черноморец
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 47 тур
Балтика
1 : 0
15.05.2012
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 45 тур
Факел
0 : 0
02.05.2012
Черноморец
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 44 тур
Черноморец
0 : 0
26.04.2012
Волгарь
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 43 тур
Енисей
2 : 1
20.04.2012
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
1 : 0
07.11.2011
Черноморец
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо Бр
1 : 0
04.11.2011
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Черноморец
1 : 1
27.10.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Черноморец
1 : 1
24.10.2011
Cибирь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Торпедо Вл
0 : 2
17.10.2011
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Черноморец
0 : 1
06.10.2011
Мордовия
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Черноморец
1 : 0
03.10.2011
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Волгарь
2 : 2
28.09.2011
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Черноморец
1 : 2
15.09.2011
Балтика
1' - 34'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Черноморец
0 : 0
12.09.2011
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Химки
2 : 1
01.09.2011
Черноморец
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
1 : 0
29.08.2011
Черноморец
34' - 90'
39'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Черноморец
2 : 1
22.08.2011
СКА-Хабаровск
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Оренбург
0 : 1
11.07.2011
Урал
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Оренбург
2 : 3
27.06.2011
СКА-Хабаровск
1' - 77'
46'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
0 : 0
24.06.2011
Луч
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Шинник
2 : 1
17.06.2011
Оренбург
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Динамо Бр
1 : 1
14.06.2011
Оренбург
1' - 46'
20'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Оренбург
3 : 4
07.06.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Торпедо Вл
0 : 0
28.05.2011
Оренбург
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Оренбург
0 : 0
15.05.2011
КАМАЗ
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1 : 3
04.05.2011
Оренбург
1' - 63'
60'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Оренбург
1 : 1
28.04.2011
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Оренбург
1 : 1
25.04.2011
Торпедо
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
2 : 1
18.04.2011
Оренбург
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Факел
1 : 1
15.04.2011
Оренбург
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
2 : 1
04.04.2011
Черноморец
61' - 90'
76'
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