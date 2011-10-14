Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Олейник - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Олейник
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 1982 (41 год)
    Рост 172
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 15 1 0 3 0
    Черноморец 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2012 Был в запасе Балтика (Калининград) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    02.05.2012 85' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    26.04.2012 77' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    20.04.2012 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    07.11.2011 79' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.11.2011 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    27.10.2011 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.10.2011 90' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    17.10.2011 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    14.10.2011 78' -90' 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    06.10.2011 75' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Мордовия (Саранск)
    03.10.2011 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    28.09.2011 Был в запасе Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:2 Черноморец (Новороссийск)
    15.09.2011 1' -34' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Балтика (Калининград)
    12.09.2011 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо (Москва)
    01.09.2011 60' -90' Химки (Химки) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    29.08.2011 34' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    39'
    22.08.2011 78' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    11.07.2011 1' -61' Оренбург (Оренбург) 0:1 Урал (Екатеринбург)
    27.06.2011 1' -77' Оренбург (Оренбург) 2:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    46'
    24.06.2011 1' -46' Оренбург (Оренбург) 0:0 Луч (Владивосток)
    17.06.2011 1' -81' Шинник (Ярославль) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    14.06.2011 1' -46' Динамо Бр (Брянск) 1:1 Оренбург (Оренбург)
    20'
    07.06.2011 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 3:4 Енисей (Красноярск)
    28.05.2011 1' -55' Торпедо Вл (Владимир) 0:0 Оренбург (Оренбург)
    15.05.2011 82' -90' Оренбург (Оренбург) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    07.05.2011 52' -90' 0:0 Оренбург (Оренбург)
    04.05.2011 1' -63' Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:3 Оренбург (Оренбург)
    60'
    28.04.2011 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:1 Балтика (Калининград)
    25.04.2011 1' -46' Оренбург (Оренбург) 1:1 Торпедо (Москва)
    18.04.2011 64' -90' Химки (Химки) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    15.04.2011 1' -63' Факел (Воронеж) 1:1 Оренбург (Оренбург)
    07.04.2011 43' -90' Оренбург (Оренбург) 0:2
    04.04.2011 61' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    76'
    • Читайте нас: 
    11