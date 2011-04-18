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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Оренбург
Химки - Оренбург: обзор матча 18 апреля 2011
Химки
18.04.2011, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
76'
В. Шумейко
90+4'
А. Данишевский
3'
С. Прокофьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Оренбург
ГОЛ! 2:1!
А. Данишевский
+4
+2
Замена
М. Канаев
️️️️
М. Савенас
Желтая карточка
В. Гогберашвили
Замена
А. Гаглоев
️️️️
С. Прокофьев
ГОЛ! 1:1!
В. Шумейко
Замена
А. Скворцов
️️️️
В. Кулешов
Замена
И. Шестаков
️️️️
Д. Мицейка
Желтая карточка
В. Кулешов
Замена
А. Данишевский
️️️️
В. Земченков
Замена
А. Олейник
️️️️
А. Малых
Желтая карточка
А. Лабутин
Желтая карточка
В. Шумейко
Желтая карточка
М. Савенас
Желтая карточка
А. Малых
Замена
В. Воскобойников
️️️️
А. Говоров
ГОЛ! 0:1!
С. Прокофьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
20
Андрей Говоров
ЦФ
Оренбург
16
Антон Лабутин
ВР
13
Максим Грошев
ЛЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
77
Мантас Савенас
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
28
Александр Данишевский
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Оренбург
32
Антон Смыслов
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
22
Сергей Дымов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Александр Скворцов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
3-2-3-1-1
21
Березовский
6
Шумейко
88
Наваловский
16
Мицейка
24
Мирошниченко
43
Логашов
87
Гогберашвили
3
Воронкин
23
Земченков
77
Романенко
20
Говоров
3-2-3-1
16
Лабутин
7
Кулешов
10
Парняков
15
Андреев
12
Малых
13
Грошев
77
Савенас
8
Шогенов
3
Ахмедов
11
Прокофьев
23
Земченков
28
Данишевский
28
Данишевский
23
Земченков
16
Мицейка
22
Шестаков
22
Шестаков
16
Мицейка
20
Говоров
9
Воскобойников
9
Воскобойников
20
Говоров
11
Прокофьев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
11
Прокофьев
77
Савенас
17
Канаев
17
Канаев
77
Савенас
7
Кулешов
11
Скворцов
11
Скворцов
7
Кулешов
12
Малых
27
Олейник
27
Олейник
12
Малых
Остались в запасе
Химки
Оренбург
26
Владимир Сулейманов
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
22
Сергей Дымов
ЦЗ
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
26
Владимир Сулейманов
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
18
Владимир Щербо
ЦЗ
22
Сергей Дымов
ЦЗ
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Химки - Оренбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Веселов
(Москва)
Стадион:
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