Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Велинтон Жуниор - статистика

Завершил карьеру
8 июня 1993 (33)
#93 | Нападающий
175 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портимоненси
22
6
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
0 : 2
27.05.2023
Арука
1' - 46'
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
1 : 0
20.05.2023
Портимоненси
1' - 72'
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
1 : 1
05.05.2023
Портимоненси
1' - 80'
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 1
29.04.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Портимоненси
2 : 2
08.04.2023
Риу Аве
1' - 90'
82, 90'
90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Порту
1 : 0
02.04.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Портимоненси
0 : 1
18.03.2023
Визела
1' - 90'
23'
Португалия. Примейра, 24 тур
Шавиш
2 : 0
11.03.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Портимоненси
0 : 1
04.03.2023
Спортинг
1' - 90'
71'
Португалия. Примейра, 20 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
11.02.2023
Портимоненси
1' - 86'
Португалия. Примейра, 19 тур
Портимоненси
1 : 0
06.02.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Боавишта
4 : 2
29.01.2023
Портимоненси
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Арука
4 : 0
20.01.2023
Портимоненси
1' - 74'
Португалия. Примейра, 16 тур
Портимоненси
0 : 0
13.01.2023
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
1 : 1
30.10.2022
Эшторил
1' - 90'
88'
Португалия. Примейра, 7 тур
Портимоненси
1 : 0
16.09.2022
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
4 : 0
10.09.2022
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Портимоненси
1 : 0
04.09.2022
Фамаликан
1' - 90'
31'
Португалия. Примейра, 4 тур
Маритиму
0 : 1
27.08.2022
Портимоненси
1' - 90'
43'
41'
Португалия. Примейра, 3 тур
Портимоненси
2 : 1
21.08.2022
Витория Гимараеш
1' - 90'
62'
Португалия. Примейра, 2 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 3
15.08.2022
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Портимоненси
0 : 1
07.08.2022
Боавишта
1' - 90'
Главные новости
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
4
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+