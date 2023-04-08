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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Риу Аве
Портимоненси - Риу Аве: обзор матча 08 апреля 2023
Портимоненси
08.04.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 27 тур
2 : 2
Завершен
Риу Аве
82'
В. Жуниор
90+7'
В. Жуниор
19'
П. Вильям
74'
Коштинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Риу Аве
Желтая карточка
В. Жуниор
90'
+9
ГОЛ! 2:2!
В. Жуниор
90'
+7
Желтая карточка
П. Эштрела
90'
+5
89'
Замена
А. Удрхири
️️️️
Гуга
89'
Замена
Савио
️️️️
F. Ronaldo
ГОЛ! 1:2!
В. Жуниор
Пас отдал
Д. Парк
82'
80'
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Самарис
80'
Замена
М. Баэса
️️️️
Ж. Грака
Замена
П. Эштрела
️️️️
М. Диаби
79'
Замена
Я. Кариелло
️️️️
Маурисио
79'
Желтая карточка
Р. Гомеш
77'
74'
ГОЛ! 0:2!
Коштинья
Пас отдал
П. Вильям
Замена
Клисман
️️️️
Й. Гонсалес
68'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Карлиньос
68'
62'
Замена
L. Ruiz
️️️️
А. Перейра
58'
Желтая карточка
Ж. Грака
Замена
B. Rochez
️️️️
М. Сек
46'
Желтая карточка
Педрао
39'
Желтая карточка
Ф. Муфи
35'
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Вильям
Пас отдал
F. Ronaldo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
8
Маурисио
ОП
44
Мохамед Диаби
ОП
11
Йони Гонсалес
ПВ
93
Велинтон Жуниор
ПВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
6
Гуга
АП
95
Андре Перейра
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Портимоненси
1
Матеус Ногейра
ВР
5
Лукас
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
20
Паулу Эштрела
ЦП
20
Клисман
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
35
Bryan Rochez
ЦФ
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
8
Витор Гомеш
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
11
L. Ruiz
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
3-4-2
23
Накамура
44
Релваш
24
Сек
11
Карлиньос
44
Педрао
8
Маурисио
44
Диаби
18
Муфи
11
Гонсалес
93
Жуниор
4-2-1-3
91
Джонатан
20
Коштинья
33
Сантос
3
Вильям
42
Панталон
22
Самарис
21
Грака
6
Гуга
9
Боатенг
11
95
Перейра
44
Диаби
20
Эштрела
20
Эштрела
44
Диаби
11
Гонсалес
20
Клисман
20
Клисман
11
Гонсалес
11
Карлиньос
70
Гомеш
70
Гомеш
11
Карлиньос
8
Маурисио
99
Кариелло
99
Кариелло
8
Маурисио
24
Сек
35
35
24
Сек
11
16
Савио
16
Савио
11
6
Гуга
6
Удрхири
6
Удрхири
6
Гуга
22
Самарис
8
Гомеш
8
Гомеш
22
Самарис
21
Грака
8
Баэса
8
Баэса
21
Грака
95
Перейра
11
11
95
Перейра
Остались в запасе
Портимоненси
Риу Аве
1
Матеус Ногейра
ВР
5
Лукас
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
23
Жозуэ
ЦЗ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
1
Матеус Ногейра
ВР
5
Лукас
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
Остались в запасе
23
Жозуэ
ЦЗ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Портимоненси - Риу Аве
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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