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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Спортинг
Портимоненси - Спортинг: обзор матча 04 марта 2023
Портимоненси
04.03.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 23 тур
0 : 1
Завершен
Спортинг
77'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Спортинг
Желтая карточка
Р. Гомеш
90'
+3
85'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
Н. Сантуш
85'
Замена
Тринкау
️️️️
М. Эдвардс
Замена
Р. Гомеш
️️️️
З. Уаттара
83'
Замена
R. Matos
️️️️
М. Сек
83'
77'
ГОЛ! 0:1!
Паулинью
Пас отдал
П. Гонсалвеш
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Л. Вентура
75'
74'
Замена
Паулинью
️️️️
М. Угарте
Желтая карточка
В. Жуниор
71'
60'
Замена
М. Рейс
️️️️
С. Коатес
Замена
М. Диаби
️️️️
П. Са
46'
42'
Пенальти не реализован!
П. Гонсалвеш
Желтая карточка
З. Уаттара
39'
35'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
33'
Желтая карточка
С. Коатес
Желтая карточка
Педрао
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
8
Маурисио
ОП
25
Лукас Вентура
ОП
21
Педру Са
ОП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Портимоненси
1
Матеус Ногейра
ВР
43
Торнич
ЦЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
44
Мохамед Диаби
ОП
17
Ricardo Matos
ЦП
8
Бруниньо
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
3-5-1
23
Накамура
5
Лукас
44
Релваш
24
Сек
5
Парк
8
Маурисио
25
Вентура
21
Са
24
Уаттара
93
Жуниор
4-2-1-1-2
1
Адан
47
Эшгайю
4
Коатес
25
Инасиу
2
Дьоманде
5
Морита
5
Угарте
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
11
Сантуш
9
Шермити
21
Са
44
Диаби
44
Диаби
21
Са
24
Сек
17
17
24
Сек
24
Уаттара
70
Гомеш
70
Гомеш
24
Уаттара
25
Вентура
11
Гонсалес
11
Гонсалес
25
Вентура
11
Сантуш
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
11
Сантуш
4
Коатес
2
Рейс
2
Рейс
4
Коатес
10
Эдвардс
7
Тринкау
7
Тринкау
10
Эдвардс
5
Угарте
26
Паулинью
26
Паулинью
5
Угарте
Остались в запасе
Портимоненси
Спортинг
1
Матеус Ногейра
ВР
43
Торнич
ЦЗ
8
Бруниньо
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
20
Франко Исраэль
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
16
Матео Танлонго
ОП
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Матеус Ногейра
ВР
43
Торнич
ЦЗ
8
Бруниньо
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
16
Матео Танлонго
ОП
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Портимоненси - Спортинг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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