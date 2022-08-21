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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Витория Гимараеш
Портимоненси - Витория Гимараеш: обзор матча 21 августа 2022
Портимоненси
21.08.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 3 тур
2 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
62'
В. Жуниор
46'
Ж. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Витория Гимараеш
90'
+6
Желтая карточка
Н. Жанвье
90'
+2
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Э. Са
Желтая карточка
Эвертон
90'
84'
Желтая карточка
Б. Варела
Желтая карточка
Педрао
84'
73'
Замена
Антонин
️️️️
А. Силва
ГОЛ! 1:1!
В. Жуниор
62'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
М. Диаби
57'
46'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Силва
Пас отдал
А. Алмейда
Замена
Эвертон
️️️️
П. Эштрела
46'
Желтая карточка
Ф. Муфи
45'
+2
Желтая карточка
П. Эштрела
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
18
Фахд Муфи
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Портимоненси
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
70
Руй Гомеш
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
30
Yong-hak Kim
ЦФ
Витория Гимараеш
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
4-1-2-1-2
94
Самуэл
4
Роша
44
Релваш
24
Сек
44
Педрао
21
Са
20
Эштрела
44
Диаби
93
Жуниор
99
Кариелло
18
Муфи
4-4-2
14
Варела
2
13
Амару
17
Вильянуэва
28
Са
22
Бамба
10
8
Алмейда
70
Силва
33
Силва
20
Силва
20
Эштрела
7
Эвертон
7
Эвертон
20
Эштрела
44
Диаби
70
Гомеш
70
Гомеш
44
Диаби
28
Са
17
Жанвье
17
Жанвье
28
Са
33
Силва
70
Антонин
70
Антонин
33
Силва
Остались в запасе
Портимоненси
Витория Гимараеш
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
30
Yong-hak Kim
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
30
Yong-hak Kim
ЦФ
Остались в запасе
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Портимоненси - Витория Гимараеш
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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