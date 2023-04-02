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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Портимоненси
Порту - Портимоненси: обзор матча 02 апреля 2023
Порту
02.04.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 26 тур
1 : 0
Завершен
Портимоненси
30'
Ф. Кардосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Портимоненси
90'
Замена
Г. Кошта
️️️️
Ф. Релваш
Замена
Г. Верон
️️️️
М. Тареми
84'
82'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Й. Гонсалес
Замена
А. Франку
️️️️
В. Манафа
74'
Замена
Д. Намасо
️️️️
Галено
74'
72'
Вторая желтая
Л. Вентура
67'
Замена
Карлиньос
️️️️
М. Сек
56'
Желтая карточка
B. Rochez
52'
Желтая карточка
Л. Вентура
Желтая карточка
И. Маркано
50'
46'
Замена
B. Rochez
️️️️
Клисман
Желтая карточка
Ф. Кардосо
34'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кардосо
Пас отдал
Венделл
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
25
Лукас Вентура
ОП
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Клисман
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Порту
94
Самуэл
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
Портимоненси
1
Матеус Ногейра
ВР
5
Лукас
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
20
Паулу Эштрела
ЦП
35
Bryan Rochez
ЦФ
4-1-3-2
14
Рамос
18
Венделл
15
Кардосо
5
Маркано
13
Манафа
8
Урибе
13
Галено
25
Отавио
11
Пепе
9
Тареми
11
Мартинес
3-4-1-2
23
Накамура
5
Парк
44
Релваш
24
Сек
18
Муфи
25
Вентура
44
Диаби
44
Педрао
20
Клисман
11
Гонсалес
93
Жуниор
13
Манафа
10
Франку
10
Франку
13
Манафа
9
Тареми
27
Верон
27
Верон
9
Тареми
13
Галено
3
Намасо
3
Намасо
13
Галено
44
Релваш
5
Кошта
5
Кошта
44
Релваш
24
Сек
11
Карлиньос
11
Карлиньос
24
Сек
11
Гонсалес
70
Гомеш
70
Гомеш
11
Гонсалес
20
Клисман
35
35
20
Клисман
Остались в запасе
Порту
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
99
M. Ayomide
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Матеус Ногейра
ВР
5
Лукас
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
20
Паулу Эштрела
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
94
Самуэл
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
99
M. Ayomide
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус Ногейра
ВР
5
Лукас
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
20
Паулу Эштрела
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Порту - Портимоненси
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
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